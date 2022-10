Rady, ako na energetickú krízu! Spotrebiče, ktoré žerú najviac: Číslo dva vám ušetrí kopec peňazí, stačí málo

Najviac elektrickej energie potrebuje ohrev a chladenie vašej domácnosti. Je dokázané, že je to takmer 45-50% vašej spotreby. Klimatizácie a elektrické ohrievače spotrebúvajú príliš veľa energie, aby udržali vašu domácnosť v požadovanej teplote.

Ako druhé v poradí im vyšli takzvané „upírske spotrebiče“. Teda tie, ktoré aktuálne nevyužívate, ale sú zapojené v elektrickej zásuvke. Niektorí odborníci tvrdia, že je to takmer 35% vašej celkovej spotreby v domácnosti.

Ďalším náročným spotrebičom vo vašej domácnosti je elektrický kotol. Ten pri zohrievaní vody, kúrenia, často aj podlahového zožerie veľké množstvo vašej spotreby. V domácnosti sú nemenej dôležité aj žiarovky, v priemere ide o 9 až 12% vašej spotreby. Ak ich však máte vymenené za LED, ich prevádzka stojí podstatne menej ako ich predchodcovia.

Ďalej nasledujú tradičné elektrické spotrebiče, ako chladnička, práčka a sušička. Tie spotrebujú tak 5-8% vašej spotreby. Je potrebné sa preto zamyslieť, aby práčka prala ekologickejšie a úspornejšie, odborníci odporúčajú prať najmä na 30 stupňoch Celzia a zároveň sušičku spúšťať čo najmenej. Elektrická rúra je zodpovedná za 3% vašej spotreby. Ekologickejšia a úspornejšia pri zohrievaní jedla je určite mikrovlnná rúra.

Umývačka riadu a káblová televízia spotrebúvajú 2% energie, pričom televíziu by ste nemali nechávať v takzvanom standby režime. Televízia ale aj iné spotrebiče v pohotovostnom režime totižto dokážu zvýšiť vašu spotrebu aj keď by ste to neočakávali. Napríklad tlačiareň, mikrovlnka, nabíjačky na mobil a notebook alebo počítač.