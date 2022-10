Obraciate každé euro? Rád a tipov, ako ušetriť, je neúrekom: TOTO sú tie najlepšie z nich

BRATISLAVA - Energetická kríza je postrachom každého z nás a v snahe ušetriť čo najviac peňazí robíme koľkokrát aj nemožné. Na internete je množstvo rád, ako čo najviac ušetriť, a to od používania spotrebičov, cez rýchle triky, ktoré vám ušetria slušný obnos peňazí, až po praktické rady, ktoré by si mal osvojiť každý z nás. O aké ide?

Na internete sa to hemží rôznymi tipmi, ktoré majú ľudí motivovať k tomu šetriť. Tie nedávno zverejnila aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá zverejnila 50 rád, ako v domácnostiach znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív.

Mnohé rady, ktoré ľudia nájdu na internete, si však navzájom odporujú, prípadne z nich majú Slováci väčší "guláš", ako predtým. Efektívnym riešením, ako sa vyhnúť vysokým faktúram za elektrinu, je odstrániť zo spotrebičov využívajúcich vodu vodný kameň. Ten sa pri tvrdšej vode usádza a aj keď ho možno na prvý pohľad nie je vidieť, vie narobiť poriadne problémy.

Pozor aj na filter

V prípade rýchlovarnej kanvice hneď, ako je vidieť väčšiu či menšiu vrstvu kameňa, použijeme dostupné prostriedky na to, aby sme odstránili. Ako napríklad kyselinu citrónovú, ocot, alebo prípravky na to určené. To isté treba však robiť aj s umývačkou riadu či práčkou. Inteligentné práčky si čistenie bubna pýtajú už sami po určitom množstve cyklov, tie staršie ale treba odsledovať. Odporúča sa tak urobiť aspoň raz za dva mesiace. V prípade umývačky už existujú aj tablety, ktoré jednak čistia spotrebič, ale aj špinavý riad.

V prípade umývačky riadu či práčky treba pravidelne kontrolovať aj filter. Ak je usadený, vie rovnako narobiť poriadne problémy. V prípade umývačiek sa nachádza vnútri pri vrtuli, v prípade pračiek dolu, zvyčajne v pravom rohu.

Pozor na žrútov elektriny

Rovnako treba skontrolovať aj to, či v spotrebičom priliehajú všetky tesnenia. V opačnom prípade sa môže stať, že napríklad z rúry uniká teplo. Ten istý princíp platí aj v prípade okien - ak nedoliehajú tak, ako majú, z izby uniká teplo a tým sa spotrebuje oveľa viac energie, ako v prípade, ak by všetko fungovalo, ako má.

Veľkým žrútom energie vie byť aj chladnička či mraznička. V ich prípade platí, že všetkého veľa škodí. Ak je preplnená, musí spotrebovať oveľa viac energie, ako keď je napríklad plná len na trištvrtiny. Mnohé domácnosti už síce majú mrazničku so systémom no-frost, ktorý zariaďuje, že sa netvorí zbytočná námraza, ktorá rovnako zvyšuje faktúry za elektrinu. Ak túto možnosť mraznička nemá, treba ju pravidelne odmrazovať, pretože čo i len milimeter ľadu vie zvýšiť faktúry do astronomických výšin.

Naďalej pritom platí, že netreba mať zbytočne zapnuté spotrebiče. Ak televíziu nepozeráte, jednoducho ju vypnite. A o to viac to platí v prípade, ak máte staršie typy televízorov, ktoré "zožerú" oveľa viac, ako tie moderné.