Nákupná panika: Slováci vo veľkom skupujú elektrické radiátory a ohrievače! Hrozí nedostatok?

BRATISLAVA – Istota je istota. To si zrejme povedali obyvatelia viacerých slovenských domácností a svoju zbierku elektrických spotrebičov sa rozhodli rozšíriť o radiátor či ohrievač. Nárast záujmu spotrebiteľov práve o tento druh tovaru potvrdili aj obchodníci.

Niekoľkomesačná neistota týkajúca sa dodávok plynu, diskusie o tom, či ho budeme mať dostatok, ale aj otázniky nad tým, koľko si zaň nakoniec budeme platiť, prinútili ľudí rozmýšľať o zadných vrátkach.

Archívne video: Eduard Heger na summite EÚ o korekčnom mechanizme na úpravu cien plynu

Nemecké média priniesli ešte začiatkom jesene informácie o tom, že ľudia v panike skupujú elektrické ohrievače. Dôvod bol jasný – Nemci mali obavy s hroziacej z energetickej krízy a toho, že ich radiátory zostanú cez zimu studené. Z regálov mizli doslova v desaťtisícoch. Vec dokonca museli začať riešiť miestne úrady pre obavy z toho, že nadmerné množstvo spustených prístrojov v rovnakom čase by mohlo spôsobovať výpadky prúdu.

Ako sa však ukazuje, elektrické ohrievače a radiátory nezobrali útok iba Nemci, ale aj Slováci. Zvýšený záujem, ktorý pociťujú už niekoľko mesiacov, potvrdila Sabina Boudová, marketingová riaditeľka značiek DATART a Hej.sk. „V súčasnosti dosahuje predaj elektrických vykurovacích zariadení a radiátorov až trojnásobne vyššiu úroveň ako v rovnakom období v minulosti,“ povedala.

Zákazníkom sú však tieto produkty v kamenných predajniach k dispozícii zatiaľ prakticky ihneď a bez čakania. „Čo sa týka nákupu cez e-shopy DATART a Hej.sk, dbáme na čo najrýchlejšie doručovanie domov k zákazníkom približne do 1-2 dní. Máme dostatočné skladové zásoby, zákazníci sa preto nemusia obávať dodacej lehoty. Taktiež intenzívne komunikujeme s dodávateľmi, aby sme čo najviac vyšli v ústrety našim zákazníkom,“ dodala.

Zvýšený dopyt rádovo v desiatkach percent medziročne už od začiatku ruskej invázie registruje aj spoločnosť NAY. „Časť tovaru v kategórii ohrievačov a radiátorov určenú na zimnú sezónu máme už na sklade. Nedá sa vylúčiť, že ďalšie dodávky budú meškať z výroby, prípadne nemusia byť dodané vôbec. Odporúčame preto zákazníkom vyberať z modelov, ktoré máme aktuálne na sklade - zatiaľ v dostatočnom množstve,“ uviedol marketingový manažér František Vámoši.

Aké budú ceny, stále nevieme

To, koľko budeme za energie platiť, stále nevieme. Podniky by sa mali odpoveď dozvedieť už počas dneška. Na Úrade vlády sa koná mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR za účasti premiéra Eduarda Hegera. Hlavnou témou je kompenzácia vysokých cien energií pre podnikateľské subjekty. Domácnosti by sa o tom, o koľko im stúpnu ceny za energie v budúcom roku, mali dozvedieť budúci týždeň.