Coming out aj v Prezidentskom paláci! Čaputovej hovorca vyšiel s pravdou von: Dozrel čas hovoriť o veciach otvorene

archívne video

Strižinec sa vyspovedal v podcaste Denníka N, kde bol hosťom. Ten pozná podnik Tepláreň, pred ktorým k dvojnásobnej vražde došlo. Dokonca vo vysielaní odoslal odkaz pre celú spoločnosť v súvislosti s jej majiteľom. "Nenechajme v tom Romana samého," povedal hneď na úvod Strižinec. "Rozmýšľam o tom celý týždeň a neviem či som viac smutný alebo nahnevaný. Zo súboja týchto pocitov vychádza taká prázdnota," hovorí so slzami v očiach a trasúcim sa hlasom Strižinec.

Nie sme v ničom iní

"Mám pocit, že to môže niečomu pomôcť v tejto chvíli a že dozrel čas hovoriť čo najotvorenejšie a hovoriť o tom, že žijeme normálny život, že sme občania Slovenskej republiky, ktorí majú normálny život, chodíme do práce, nakupujeme v rovnakých obchodoch, varíme večere..." komentuje súčasnú atmosféru hovorca Zuzany Čaputovej.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Strižinec cíti, že po incidente sa "niečo pohlo", no mnohí sa naopak ešte viac uzavrú. "Je to veľmi osobné rozhodnutie a nedokážem teraz niekomu radiť o tom, či to urobiť. Každý prežíva okolo coming outu svoju dilemu a či ho kolegovia príjmu," tvrdí Strižinec.

O sebe som to zistil v puberte, priznáva Strižinec

"Nemám pocit, že som v menšine. Ja som občan Slovenskej republiky a vôbec sa necítim byť ako menšina v tom, ako vyzerá môj život. To, čo som si uvedomil za posledné dni, tak je to súznenie s celou tou komunitou, to sa ma dotýka viac ako v minulosti," priznal v rozhovore. "Zistil som to, keď som bol v puberte. Až reálne, keď som stretol toho prvého partnera, tak som o tom otvorene hovoril," prezradil o svojom prvom skúmaní vlastnej sexuality hovorca. Dodáva, že mal šťastie, keď sám prišiel doma s coming outom (prezradením svojej orientácie rodine, pozn. red.).

"Každý sa v živote stretne s nejakými "pokrikmi". Už s tým nejako dokážeš žiť. Nebol som vyslovene v nejakej nepríjemnej situácii. Ale, áno, párkrát niečo zaznelo alebo mi ľudia písali. Dostával som kadejaké správy. Ale beriem to tak, že to neboli vyhrážky, ale boli to urážky. Na toto sa vždy nájde niekoľko ľudí," hovorí Strižinec.

Roman Samotný zdvihol pomyselnú zástavu za nás všetkých

Hovorca prezidentky poznal podnik Tepláreň. "Ako jeden z mála rozvíja komunitný život ako vo veľkých mestách. Zdvihol tú pomyselnú zástavu za všetkých a vytvoril na kolene niečo, čo má absolútne dušu," povedal o podniku hovorca.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Milan Krupčík

Hlasovanie v parlamente? Nič iné som nečakal, je zázrak ak vôbec otvoria schôdzu

Ten reagoval aj na tohtotýždňové hlasovanie o partnerskom spolužití. "Nečakal som nič iné, lebo od tohto parlamentu viac menej sa nedá čakať v zásade nič. Tam je vlastne zázrak, keď sa začala schôdza. To je najväčší úspech tohto parlamentu," ostro skritizoval zákonodarcov Strižinec.

Optimizmus po osudovom štvrtku

"Nemôžeme brať celé to tak fatalisticky tú vraždu a báť sa a chodiť so zlým pocitom, kedy sa to zopakuje. Viem, že niektoré veci už nebudú možné po tom štvrtku, ale niektoré budú. Chcel by som do tohto vniesť aj optimizmus," vyjadril aj pozitívne myšlienky Strižinec, ktorý verí, že aj v spoločnosti si začnú ľudia vážiť jeden druhého.