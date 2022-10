Nočná nehoda v Sobranciach: Chodec vbiehal na cestu pred prichádzajúce autá! Stálo ho to život

SOBRANCE - V okrese Sobrance prišiel v noci zo soboty (15. 10.) na nedeľu o život 64-ročný chodec z obce Tibava. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Podľa predbežných informácií opakovane vbiehal na cestu pred prichádzajúce autá.

"Podľa doterajších zistení 57-ročný občan Českej republiky viedol vozidlo značky Mercedes Sprinter. Za križovatkou obcí Tibava - Ubľa v smere na Sobrance mal na vodiča zatrúbiť vodič Škody Octavia, ktorá stála v protismere na krajnici," povedala s tým, že vodič z Česka spomalil, či niekto nepotrebuje pomoc. Vtom mu do jazdnej dráhy náhle vstúpil chodec. Po náraze ho odhodilo a sčasti dopadol na chodník. Zraneniam na mieste podľahol.

Polícia začala trestné stíhanie

Či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, budú zisťovať pri pitve. Alkohol v dychu vodiča z Česka nezistili. Polícia v súvislosti s touto tragickou dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "To, prečo chodec náhle vošiel pred prichádzajúce vozidlo, či tak skutočne urobil ešte niekoľkokrát pred tým alebo čo bolo skutočnou príčinou zrážky, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.

Na priechode pre chodcov v Liptovskom Mikuláši zrazil vodič dvoch chodcov

Štyridsaťročný vodič osobného motorového vozidla Škoda zrazil v sobotu (15. 10.) večer na priechode pre chodcov v Liptovskom Mikuláši dvoch chodcov. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

"Vodič viedol osobné motorové vozidlo po ceste prvej triedy č. 18 v meste Liptovský Mikuláš v smere na Ružomberok. Následne došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu osobného motorového vozidla s dvoma chodcami, ktorí prechádzali po riadne vyznačenom priechode pre chodcov. Alkohol u vodiča dychovou skúškou zistený nebol. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedla Kremeňová.

Jedna osoba je v umelom spánku

Ako informovala hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová, záchranári na mieste pomohli dvom osobám so stredne ťažkými až ťažkými zraneniami. Jednu osobu museli vzhľadom na vážne zranenia uviesť do umelého spánku a v kritickom stave transportovať do nemocnice. "Tretia účastníčka nehody mala reakciu na stres a ošetrili ju na mieste," doplnila Krčová.