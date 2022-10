MIMORIADNE O streľbe na Zámockej prehovoril Lipšic: Vyšetrovanie bleskovo prebrala NAKA, v hre je aj TERORIZMUS!

Galéria fotiek (5) Lipšic sa vyjadril k streľbe na Zámockej.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Niekoľko dní po tragédii na Zámockej ulici pri klube Tepláreň sa konečne vyjadrila aj špeciálna prokuratúra na čele so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. O prípade sme sa po dnešku dozvedeli ďalšie nepríjemné detaily, napríklad to, že celý čin možno o pár dní môžu prekvalifikovať až na na trestný čin terorizmu. Momentálne vieme aj to, že vrah nechal doma list na rozlúčku, či to, že zbraň bola nájdená u neho doma.