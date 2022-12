VIDEO Nový železničný grafikon zrýchľuje spojenia, priemerné zrýchlenie je 2 minúty

Základná premisa nového grafikonu podľa Farkaša je, že zrýchľuje spojenia. "Priemerné zrýchlenie je približne dve minúty v bežnom spojení. Samozrejme, sú trate, kde to spojenie je rýchlejšie o desiatky minút, aj také, kde sa na druhej strane spomaľuje menej," spresnil Farkaš.

"Grafikon, ktorý vstupuje do platnosti v nedeľu (11. 12.), je prvou väčšou etapou plánu dopravnej obslužnosti. Tento plán sme vytvárali v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Je to plán, ktorý hovorí o tom, na ktorej trati má chodiť koľko vlakov, kde vlaky majú stáť a kedy tie vlaky majú chodiť," priblížil analytik ÚHP.

Veľkou výhodou nového grafikonu podľa Farkaša je, že za balík peňazí, ktorý bol k dispozícii, pôjde o 4 % viacej vlakov. "To znamená, že na tratiach, kde je najviac cestujúcich, pôjde vlakov viac. V priemere to znamená, že jeden vlakový kilometer, teda to, čo si MDV objednáva od ZSSK, zlacnie o 6 %," vysvetlil.

"Keď sa pozrieme na cestujúcich, tak v priemere 12 % z nich pôjde rýchlejšie o asi 15 minút. Najväčšie zrýchlenia sú na tratiach z Bratislavy do Žiliny a ďalej do Košíc. Zároveň veľmi výrazne sa zrýchľuje spojenie smerom do Nitry alebo do Prievidze. Tu sú úspory v rádoch desiatok minút," doplnil Farkaš. Pre väčšinu cestujúcich, čo je asi 80 %, sa podľa jeho slov nič nezmení, budú jazdiť tak ako doteraz. "Tie časy sú u spojení rovnaké, takisto frekvencia spojení je podobná," poznamenal.

Galéria fotiek (2) Na snímke zľava Rastislav Farkaš z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií SR, minister dopravy a výstavby (MDV) SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a generálny riaditeľ Sekcie stratégie dopravy MDV SR Rastislav Cenký

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Každá zmena prináša aj negatíva

Upozornil, že každá zmena prináša aj negatíva. "Tie negatíva sú v tomto prípade pre 6 % ľudí, ktorí pôjdu o asi 12 minút pomalšie. Toto ale nie je primárne dôsledkom nového grafikonu. Vychádza to zo stavu železničnej infraštruktúry a z prebiehajúcich výluk, kde na mnohých tratiach vlaky meškajú rádovo v desiatkach minút. Po novom sa tieto cestovné časy zreálňujú. Rýchlik Bratislava - Zvolen, ktorý bežne mešká okolo pol hodiny, pôjde po novom síce o 20 minút pomalšie, do cieľovej stanice príde však včas, nie s meškaním," dodal Farkaš.