Prečo sudca Filo nezobral vodiča zo zastávky smrti do väzby? Rozhodujúce dôvody: Už nikdy nebudem piť, ani šoférovať!

Už je to presne týždeň, čo sa v Bratislave na zástavke Zochova stala tragická nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí študenti. Vo štvrtok 6. októbra sa konal súd s vodičom zo zastávky smrti, pričom na lavici obvinených sedel vodič auta, ktorý šoféroval opitý a spôsobil nehodu - Dušan Dědeček. Polícia ho obvinili z trestného činu všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozí 25 rokov väzenia, dokonca aj doživotie. Súd pre predprípravné konanie vo štvrtok rozhodoval, či bývalý športový funkcionár bude stíhaný na slobode, alebo väzobne. Dá sa povedať, že verdikt prekvapil celé Slovensko.

Obvinený Dušan Dědeček, ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, bude stíhaný na slobode. Vo štvrtok večer ho prepustil zo zadržania sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Informoval o tom hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

"Súd nevzhliadol dôvod tzv. útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu. Súd nevzhliadol ani dôvod tzv. preventívnej väzby, keďže hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní z konania obvineného a iných konkrétnych skutočností nevyplýva," priblížil hovorca. Dodal, že súd konštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia. "Podľa sudcu pre prípravné konanie rozhodovanie o väzbe nie je rozhodovaním o treste. Preto ani fatálnosť a neospravedlniteľnosť následku žalovaného skutku nezakladá väzobné stíhanie obvineného," povedal Adamčiak.

Ako priblížil, o sťažnosti prokurátora bratislavskej krajskej prokuratúry proti tomuto rozhodnutiu bude na verejnom zasadnutí rozhodovať KS v Bratislave v piatok 14. októbra. "Je to súdne rozhodnutie, s ktorým môžeme nesúhlasiť, ale treba ho rešpektovať," reagoval prokurátor Juraj Chylo. Okolnosti víkendovej nehody nechcel bližšie komentovať.

Dôvody, prečo sa sudca rozhodol o stíhaní na slobode

O väzobnom stíhaní Dědečka rozhodoval sudca Marek Filo. Doteraz nebolo známe, aké dôvody ho viedli k takémuto verdiktu. Podľa uznesenia súdu je zrejmé, že vodič zo zastávky smrti nie je najdisciplinovanejším vodičom, keďže sa dopustil celkovo 16 dopravných priestupkov. Napriek tomu sa rozhodol, aj na základe prísľubu obvineného, že už nikdy nebude piť a šoférovať, že v trestnej činnosti už nebude pokračovať. Informujú o tom Aktuality.sk.

„Ani 16 záznamov v evidenčnej karte vodiča s poukazom na ich charakter, závažnosť a dobu, za ktorú mu boli ukladané nepredstavujú tú konkrétnu skutočnosť, ktorá by reálne odôvodnila hrozbu, že obvinený v prípade prepustenia na slobodu bude v trestnej činnosti pokračovať. Mnohosť priestupkov síce nasvedčuje tomu, že obvinený nie je najdisciplinovanejším vodičom, na čom však nie je možné založiť predpoklad, že v prípade prepustenia zo zadržania na slobodu nebude rešpektovať skutočnosť, že vodičský preukaz má zadržaný a bude opätovne viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu,” skonštatoval sudca Filo.

„Skutok, ktorý som spáchal je pre mňa tak silným zážitkom v negatívnom slova zmysle, že nikdy už nebudem šoférovať motorové vozidlo bez toho, aby som nemal vodiča a alkoholu sa taktiež už nedotknem," vyhlásil Dědeček pred súdom. Sudca sa rovnako neobáva toho, že by Dědeček utekal pred spravodlivosťou do zahraničia.

Bývalý generálny sekretár deaflympisjkého výboru rovnako uviedol, že by čas strávený na slobode venoval tomu, aby plnohodnotne prenechal agendu v organizácii svojmu nástupcovi, keďže sa počas pobytu v CPZ vzdal funkcie. Sudca okrem toho priblížil, že na základe slov obvineného šoféroval vodič dvakrát, pričom popíjal so synom a následne sa vybral do kancelárie. Odtiaľ následne domov, pričom v tom čase mal v krvi asi 2,07 promile alkoholu. V čase nehody na zastávke išiel po Staromestskej ulici asi 130 kilometrov za hodinu.

Obvinený pritom konštatuje, že v podjazde zrejme "šľapol na plyn", pričom si toto konanie nevie vysvetliť. Následne stratil nad autom kontrolu. "Rýchlosťou nie nižšou, ako 100 km/h vyšlo do priestoru zastávky MHD Zochova určenej pre chodcov, kde sa v tom čase nachádzalo okolo štyridsať osôb,” parafrázuje sudca zistenia odborníka. Dědečkovu jazdu zastavil až strom. Na základe toxikologických testov bolo zistené, že Dědeček mal v krvi látku zolpidem. To vodič tragickej nehody vysvetlil tak, že berie lieky na spanie, keďže posledné roky zle spáva. Poslednú tabletku si dal niekoľko hodín pred nehodou.

Rozdiel, prečo vodiča z Čadce, ktorý na chodníku pod vplyvom alkoholu zrazil matku s dvomi deťmi, vzal súd do väzby a Dědečka nie, je ten, že obvinený vodič v minulosti prišiel o vodičák, no jazdil aj napriek zákazu. V prípade Dědečka sa tieto informácie nepotvrdili. Sudca si preto nemyslí, že by Dědeček pokračoval v páchaní trestnej činnosti. „Reálnosť a bezprostrednosť hrozby pokračovania v obdobnej trestnej činnosti je pomerne ťažko predstaviteľná ba až iluzórna, a to o to viacej, keď v prípade obvineného jeho doterajší život nenasvedčuje tomu, že by išlo o osobu zjavne a opakovane porušujúcu zákon a už vôbec nie na úrovni trestnoprávnej zodpovednosti,” píše sudca v uznesení.

Prokurátor pritom žiadal pre Dědečka aj útekovú väzbu, na čo sudca argumentoval, že hrozba vysokého trestu neznamená, že bude obvinený utekať pred spravodlivosťou. Samotný Dědeček mal pred súdom sľúbiť, že sa nebude skrývať ani utekať a pojednávaní sa zúčastní.