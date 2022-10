Fiasko v parlamente pokračuje! Kollár sa pokúša dohodnúť so SaS, Pčolinský hovorí o výhovorkách zo strany opozície

"Čakáme, až príde do národnej rady riadny návrh o navýšení rozpočtu vo výške 1,5 miliardy, ale aj o tom, čo sa s tými peniazmi stane. Potom sme pripravení aj schôdzu otvoriť, aj hlasovať za ten návrh," skonštatoval Sulík. Súčasný návrh považuje za "bianko šek" pre ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

VIDEO Poslanci SaS sa spojili s Ficom a Mazurekom, tvrdí Šipoš

Kollár sa bude snažiť dohodnúť s SaS

Kollár poznamenal, že sa bude snažiť dohodnúť s SaS na podpore novely zákona o štátnom rozpočte, hovoril už aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). "S vysokou pravdepodobnosťou sa tento zákon stiahne, urobí sa nový, kde sa to jasne rozpoložkuje tak, ako si to želala SaS, aby bolo jasné, kde tie zdroje pôjdu," ozrejmil Kolár.

VIDEO Poslanci SaS hľadajú iba výhovorky, odkazuje Pčolinský

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pripomenul, že pripravili pozmeňujúci návrh, kde jasne zadefinovali jednotlivé položky. V súvislosti s tým Sulík uviedol, že už si mnohokrát zažili, keď Matovič niečo povie, ale následne sa to zmení.

VIDEO Kollár prerušil schôdzu do 18. 10., poslanci SaS opäť neposkytli hlasy

Sulík potvrdil, že rokoval s premiérom

Koalícia podľa Šipoša bude rokovať o tom, či vypracujú nový návrh, ako požaduje SaS. "Na takýchto detailoch a technikáliách teraz brániť v pomoci ľuďom, ktorú mohli mať, je to pre mňa smiešne a detinské, ale ak toto potrebujú mať, nech sa páči," dodal. Sulík potvrdil, že rokoval s premiérom, o obsahu však hovoriť nechcel. Šipoš priblížil, že rokovania trvali do noci a podľa jeho informácií SaS akoby stále "nestrávila", že odišla z vlády a má svoje "boliestky".

"V situácii, v ktorej sa Slovensko aktuálne nachádza, neexistuje nič cynickejšie, ako si urobiť z občana rukojemníka. Opätovné znefunkčnenie parlamentu nie je nič menej a nič viac ako znemožnenie realizácie pomoci ľuďom," vyhlásila vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Juraj Šeliga je za to, aby vypracovali nový návrh

Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga je za to, aby vypracovali nový návrh. "Myslím si, že je to trápna obštrukcia," poznamenal. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský tiež tvrdí, že ide len o výhovorky zo strany opozície, keďže dostali pozmeňujúci návrh, kde sú výdavky rozpísané.

"Vládna koalícia, ktorá tvrdí, že vie riadiť túto krajinu, má preukázať, s akou väčšinou to chce robiť," podotkol nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Odmieta kritiku, že bránia pomoci. Štát má podľa neho dostatok peňazí na vyplatenie tzv. 14. dôchodku.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová zároveň kritizovala, že plénum začalo v utorok hlasovaním. Podľa nej sa malo začať prerokúvaním bodov a hlasovať až o 11.00 h. Podľa Šipoša to bolo v súlade s rokovacím poriadkom. Pčolinský rovnako tvrdí, že nie je pochybnosť o tom, že sa malo takto pokračovať. Usmernenie k tomu podľa jeho slov dostali poslanecké kluby aj z organizačného odboru.

NR SR v utorok opäť nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu preto prerušil schôdzu do 18. októbra do 11.00 h, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním.

Boris Kollár: Našu novelu ústavy vetovalo OĽANO, podporíme Tarabov návrh

Novelu Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorá by mohla viesť k skráteniu volebného obdobia, vetoval líder OĽANO Igor Matovič. V utorok to povedal predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. Sme rodina preto svoj návrh stiahne a chce podporiť podobnú novelu od Tomáša Tarabu (nezaradený). Kollár k nej avizuje pozmeňujúci návrh. SaS nechce podporiť Tarabovu novelu.

Matovič mal Kollárovi v pondelok (10. 10.) povedať, že návrh od Sme rodina bude vetovať. "Budem musieť náš ústavný zákon stiahnuť, ale naši poslanci s vysokou pravdepodobnosťou podporia opozičný návrh pána Tarabu," povedal v utorok novinárom Kollár s tým, že Matovič mu nemusel vysvetľovať dôvody veta. "Ja budem tiež vetovať niektoré veci, ktoré bude musieť OĽANO rešpektovať," povedal šéf parlamentu, no nechcel konkretizovať, o ktoré návrhy má ísť.

Kollár nie je spokojný s Tarabovým návrhom, preto budú chcieť predložiť pozmeňujúci návrh, aby sa viac posunul k pôvodnému návrhu Sme rodina. Pripúšťa, že novela by mala obsahovať aj to, že skrátiť volebné obdobie by sa takýmto spôsobom nedalo v prvý a posledný rok. "Ak prehráte voľby, okamžite by ste sa snažili o pád vlády," skonštatoval. Akejkoľvek vláde treba dať podľa neho rok na fungovanie, zároveň v poslednom roku by predčasné voľby považoval za vyhodené peniaze. "Aký má význam urobiť voľby štyri mesiace pred riadnymi," skonštatoval. Kollár tiež dodal, že zatiaľ Sme rodina nepozvalo Tarabu do svojho klubu.

Koalícia sa podľa šéfa mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho obrátila občanom chrbtom, keď nedodrží sľub o zmene ústavy tak, aby sa dali dosiahnuť predčasné voľby. "Zostáva nám návrh Tarabu, ten, samozrejme, budeme schvaľovať," povedal novinárom. Pripomenul, že ak návrh Tarabu neprejde, nebude môcť nikto pol roka podobný návrh predložiť. "To je asi taktika Igora Matoviča," skonštatoval s tým, že Kollár si svoj sľub splnil a vyhovorí sa na Matoviča. Povaliť vládu bude teraz podľa neho komplikovanejšie. "Všetko bude záležať na tom, ako sa k celej situácie postaví SaS a poslanci okolo Tarabu," povedal.

SaS Tarabov návrh odmieta po odbornej i politickej stránke. "Svojím hlasovaním sme dali stanovisko k návrhu pána poslanca Tarabu v prvom čítaní a nevidím dôvod, aby sme ho menili," povedala šéfka klubu Anna Zemanová s tým, že podporili návrh Sme rodina s podmienkou pozmeňujúceho návrhu. Pri Tarabovom návrhu už pozmeňujúci návrh nechcú podávať. "Máme pozmeňujúci návrh pre návrh Borisa Kollára, keď ho stiahol, nemá byť kam predložený," dodala.

OĽANO je proti predčasným voľbám. "Nemyslíme si, že v tejto náročnej situácii, hlavne energetickej kríze, je potrebné destabilizovať parlament a vládu," povedal šéf klubu Michal Šipoš. "Keďže sme v koalícii, využili sme právo veta," rozhodli sme sa to vetovať až v druhom čítaní.

Na aktuálnej schôdzi prešli do druhého čítania dva návrhy novelizácie ústavy, ktoré by mali viesť k predčasným voľbám. Sme rodina navrhovalo, aby bola súčasťou Ústavy SR možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR ústavným zákonom alebo referendom. Novelu podporila aj SaS či Smer-SD, OĽANO bolo proti. Tarabov návrh hovoril o rozšírení dôvodov zániku mandátu poslanca o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia parlamentu. Tarabovu novelu posunulo plénum do druhého čítania vďaka hlasom Smeru-SD, Sme rodina i nezaradených poslancov.