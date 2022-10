Školy čoraz viac hovoria o krajných riešeniach energetickej krízy: Deti v mikinách a s podsedákmi! Názor analytika

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Roman Hanc, gettyimages.com

BRATISLAVA – Už je to mesiac, čo sa deti vrátili do školských lavíc po dvojmesačných prázdninách. Všetci sa tešili, že po dvoch rokoch by konečne mohol byť normálny školský rok bez väčších obmedzení. Všetko ale zmenila energetická kríza. Faktúry, ktoré prišli mnohým školám, sú likvidačné a školy sa preto rozhodli k razantným krokom. Mnohí školáci preto sedia v mikinách a musia si nosiť podsedáky.