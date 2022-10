Zlé správy striedajú tie dobré: Obľúbená reštaurácia opäť otvorí svoje brány! Problém s elektrinou vyriešili

"Vážení zákazníci, dodávateľ elektriny SPP od nás požadoval 10-krát vyššiu cenu elektrickej enegie, čo nevieme zaplatiť. V SPP neboli ochotní počkať dva týždne do stanovenia cien štátom a vypli nás," píše sa na ozname, ktorý nol vylepený pre zákazníkov na bráne známeho podniku v srdci ružinovských Ostredkov. Podnik, ktorí ocenili najmä rodičia s deťmi pre jeho blízkosť detskému ihrisku, je už niekoľko dní zatvorený. Dôvodom podľa reštaurácie sú likvidačné ceny energií. Informoval o tom portál Pravda. Vo štvrtok ráno bol na bráne vyvesený už len oznam "Z technických príčin zatvorené,". Zamestnanci veria, že čoskoro otvoria.

Kým ešte dopoludnia nebolo jasné, kedy sa podniku podarí znovu otvoriť, opak je už pravdou. O pozitívnej správe informoval podnik na sociálnej sieti, pričom sa tak stane už o 15. hodine. "Milí zákazníci, s radosťou Vám oznamujeme,že sa nám podarilo zabezpečiť nového dodávateľa elektrickej energie a našu prevádzku OTVÁRAME dnes od 15:00" Ďakujeme všetkým za podporu, veľmi si ju vážime a tešíme sa na Vašu návštevu," uviedli.

Na sociálnej sieti, konkrétne na stránke venovanej Ružinovčanom ešte dopoludnia vysvetlili, ako to celé je. "Odmietli sme podpísať novú zmluvu o navýšení el. energie (cca 60000 EUR ročne) s viazanosťou na 12 mesiacov so žiadosťou, že chceme počkať cca mesiac na sľubované zastropovanie cien el. energie. Odpojili nás. Momentálne sme podpísali zmluvu s novým dodávateľom a dúfame, že do 48 hodín znovu otvoríme," vysvetlila reštaurácia.

Výzva Kremského

Vysoké ceny energií robia vrásky na čele mnohým podnikom. Niektorí podnikatelia už zvýšené náklady premietli aj do cien jedál či denných menu, iní, naopak, čakajú, čo sa bude diať a aká pomoc zo strany štátu príde. Ak však nepríde žiadna, mnohí hovoria, že budú musieť zatvoriť. Gastrosektor je pritom najviac skúšaný od začiatku pandémie. A vyzerá to tak, že tých, ktorých nepoložili na lopatky protiepidemické opatrenia, tak urobí energetická kríza.

To, že SPP má takto konať vo viacerých prípadoch, upozornil aj predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO). Zo svojej pozície vyzval vedenie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), aby zastavilo šikanovanie a odpájanie podnikateľov a občanov a vzdalo sa svojich funkcií. Poslanec údajne eviduje niekoľko prípadov, v ktorých dodávatelia elektriny a plynu zrušili zmluvy drobným odberateľom a následne im ponúkli nové zmluvy s vyššími cenami.

"V posledných dňoch som sa stretol s viacerými prípadmi, keď dodávatelia elektriny a plynu zrušili existujúce zmluvy drobným podnikateľom alebo občanom. Potom im ponúkli násobne vyššie ceny a keď okamžite nepodpísali novú zmluvu, v priebehu niekoľkých dní im vypli plyn a elektrinu," vysvetlil Kremský. Ide podľa neho najmä o odberateľov štátnej spoločnosti SPP. Ten stále vedú nominanti bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

"Je neprijateľné, že takéto necitlivé praktiky v takýchto ťažkých časoch používa štátny podnik. Štátna firma sa nesmie zneužívať na podrazy a šírenie paniky medzi ľuďmi, najmä keď poctivo platia svoje účty a dodávateľovi energií nedlhujú. Môže to spôsobiť krach firiem, zvýšenie nezamestnanosti a ekonomický úpadok," upozornil predseda hospodárskeho výboru. V čase, keď vláda finišuje opatrenia na pomoc ľuďom a firmám s energiami, nesmie podľa neho štátny SPP zneisťovať zákazníkov a škodiť vláde. "Vyzývam preto SPP, aby okamžite zastavil takéto praktiky a vedenie firmy, najmä Sulíkových nominantov Milana Urbana a Richarda Prokypčáka, aby sa vzdali svojich funkcií," uzatvoril Kremský. Podnik nateraz na slová poslanca nereagoval.