Šokujúce detaily tesne po tragickej nehode v Bratislave: Opitý a ešte aj arogantný? Mal sa vyhrážať policajtom!

BRATISLAVA - Tragédia, ktorá sa stala v nočných hodinách na frekventovanej zastávke v Bratislave, otriasla celým Slovenskom. Ide o zastávku Zochova, kde v noci narazilo auto do viacerých ľudí. Potvrdené sú štyri obete, ďalší majú zranenia rôzneho rozsahu. Vodič auta, ktorý nehodu zapríčinil, mal byť údajne opitý. Na povrch však vyplávali aj ďalšie informácie.

VIDEO Policajti ukázali miesto tragickej nočnej nehody: Zo záberov nabiehajú zimomriavky!

Celé sa to udialo v nočných hodinách z nedele na pondelok. Krátko po 22.15 h narazilo auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si podľa záchranárov vyžiadala štyroch mŕtvych a šesť zranených. Polícia žiada svedkov tragickej nehody v centre Bratislavy, aby sa jej prihlásili. Podľa medializovaných informácií mal byť vodič, ktorý auto šoféroval, opitý, pričom vo vozidle bol aj so synom. Vodič sa však mal na mieste správať mimoriadne divne a arogantne.

"Správal sa agresívne. Je pre nás zarážajúce, že niekto, kto spôsobí nehodu, sa správa agresívne voči policajtom a záchranárom, ktorí na mieste zasahujú," povedal šéf polície Štefan Hamran na tlačovej konferencii. Ako dodal, vodič stratil kontrolu nad vozidlom a obaja pasažieri, ktorí v aute sedeli, boli pod vplyvom alkoholu a nespôsobilí šoférovať. Okrem toho niekoľkonásobne podľa šéfa polície prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Údajne malo ísť o otca so synom.