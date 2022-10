Kurilovská otvorene: Súčasná legislatíva v boji proti alkoholu za volantom nestačí! TOTO hrozí vodičovi zo Zochovej

BRATISLAVA - Päť obetí, mnoho zničených životov, ťažko aj stredne zranení. Tak by sa dala popísať bilancia tragickej nehody, ktorá sa stala v noci z nedele na pondelok na Zochovej ulici v Bratislave. Čo však teraz hrozí vodičovi, ktorí za volant sadol opitý a mal na sedadle spolujazdca svojho syna? Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská to povedala jasne!

V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2. 10.) v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a piatich zranených. Mnohí po tragédii volali po spravodlivom a čo najvyššom treste po vodiča, ktorému po nehode namerali 1,6 promile alkoholu v krvi a na sedadle spolujazdca sedel jeho syn s promile alkoholu v krvi.

Ba čo viac, mnohí požadovali, aby si vodič za životy piatich mladých ľudí odsedel doživotie. Tu však rektorka Akadémie Policajného zboru a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská dvíha varovný prst. Zákony totiž hovoria jasne. "V tom prípade, keď došlo pri dopravnej nehode k usmrteniu viacerých osôb, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Avšak, v rámci trestného konania sa musia dokázať všetky skutočnosti. Keď ale bude podaná obžaloba, sudca bude určite zvažovať všetky okolnosti, ktoré tragédii predchádzali, ako je alkohol za volantom, ale aj neprispôsobenie rýchlosti jazdy. Som presvedčená, že bude uvažovať práve o hornej hranici trestu, teda 12 rokov," povedala Kurilovská pre Topky.sk.

Nemyslí si, že by generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček vyviazol s podmienkou. Podľa rektorky policajnej akadémie je však málo pravdepodobné, že by vodič dostal vyšší trest, ako hovorí zákon. "Skôr si myslím, že nie. Je však komplikované na túto otázku v súčasnosti odpovedať, závisí, aké ďalšie okolnosti vyjdú najavo. V prípade, že bude podaná obžaloba, tak v prípade trestného činu usmrtenia máme najvyšší, piaty odsek, ktorý hovorí o tom, že čin bol spáchaný na viacerých osobách. A k tejto trestnej sadzbe sa budú pridružovať aj ďalšie okolnosti," vysvetlila Kurilovská. Ako ale dodala, to, že sa vodič správal arogantne voči policajtom a záchranárom a vyhrážal sa im, je priťažujúca okolnosť.

Iný prípad však môže nastať, ak bude chcieť páchateľ uzavrieť dohodu o vine a treste, kedy by sa spodná hranica 7 rokov znížila o jednu tretinu, čiže zhruba o dva roky. V takom prípade by si vodič vedel znížiť trest, avšak, s takýmto postupom by musel súhlasiť ako prokurátor, tak aj sudca. "Čiže, áno, existuje možnosť zníženia trestu. Treba si ale uvedomiť, že ide o tragédiu, ktorá neviem, či má na Slovensku obdobu. Všetci poznáme tú zastávku, vždy je plná študentov, ktorí idú do Mlynskej doliny na internáty. Je to skutočne hrozná tragédia," uviedla rektorka akadémie.

Nedostatočná legislatíva

Sama rektorka však priznala, že súčasná legislatíva v boji proti alkohole za volantom je nedostatočná, a to aj napriek tomu, že ju pred pár rokmi upravovali. Vtedy sa zaviedol trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za ktorý hrozí ročné väzenie. Trestný čin je za jazdu pod vplyvom nad jedno promile. "Všetci sme vtedy dúfali, že to bude mať preventívno-odstrašujúci účinok a každý si rozmyslí svoje činy. Ale nemá to žiadny účinok. Väčšinou vieme, ako to končí - a to alebo podmienkou, alebo peňažným trestom. A tých prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu je strašne veľa. A to nehovoríme o latentnej kriminalite. Zrejme si nikto z nich neuvedomuje, že keď sadnú za volant pod vplyvom, auto sa stáva zbraňou," priznala.

Podľa Kurilovskej je načase hovoriť o tvrdých trestoch, ako je napríklad bezpodmienečné odsúdenie v kamennej väznici, prípadne trest povinnej práce. Ako poukázala, v zahraničí je totiž bežné, že známe osobnosti po tom, ako im bol nameraný alkohol v krvi počas jazdy, zametali ulice či ďalšie verejnoprospešné práce. "Bolo jasné, že tým si odpykávajú trest. Ďalšou možnosťou je zhabanie auta v prospech štátu, ako to poznáme zo zahraničia. Týmto by sme sa mali inšpirovať, a nie len ostať pri ročnom väzení, ako to je v súčasnosti," uzavrela.