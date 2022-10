Odklad súdnej mapy považuje šéf okresného súdu Bratislava I za potrebný

BRATISLAVA - Prípadný polročný odklad súdnej mapy je potrebný, ministerstvu spravodlivosti by poskytol dostatok času na zabezpečenie viacerých budov súdov. Pre TASR to uviedol predseda Okresného súdu Bratislava I René Milták.

"Úspešnosť súdnej mapy je úzko previazaná s transparentnosťou," vyhlásil. Tá podľa neho spočíva v tom, aby trestní sudcovia a zamestnanci Mestského súdu (MS) Bratislava I sedeli v jednej spoločnej budove a nie na piatich pracoviskách. Priblížil, že momentálne sa nachádzajú v Starom Meste, Ružinove, Novom Meste, Dúbravke a Petržalke. Milták upozornil, že k 1. januáru 2023 reálne hrozí stav, že MS Bratislava I nebude sídliť v jednej budove. To môže mať podľa neho za následok neprehľadnosť v súdnych konaniach. "Posunutím účinnosti zákona sa zvýši šanca na lepšiu materiálnu a personálnu pripravenosť, pokiaľ ide o vznik a najmä úspešný a efektívny rozbeh MS Bratislava I," skonštatoval. S tým podľa neho súvisí aj prechod z národného na centrálny ekonomický systém.

Archívne video: Súdna mapa nepripravená a je to veľmi zlé, myslí si predseda NR SR Boris Kollár

Doplnil, že ministerstvo im stále neoznámilo, v ktorej budove by mal od 1. januára 2023 sídliť MS Bratislava III a MS Bratislava IV. Práve do budovy určenej pre MS Bratislava IV by sa do konca tohto roka mal presťahovať celý civilný úsek z bývalého Okresného súdu Bratislava I, ktorý sídli v Justičnom paláci. "Vyzerá to tak, že od 1. januára ostanú civilní sudcovia a zamestnanci sedieť v sídle MS Bratislava I, a to na úkor trestných sudcov a zamestnancov," poznamenal. Tí sa momentálne nachádzajú v terajších budovách Okresných súdov Bratislava II až V.

Reformu súdnej mapy bude môcť ministerstvo po prípadnom polročnom odklade naplniť

Uviedol, že reformu súdnej mapy bude môcť ministerstvo po prípadnom polročnom odklade naplniť, ak zabezpečí užívateľnú a prevádzkyschopnú budovu pre MS Bratislava III a MS Bratislava IV. Práve miesto ich pôsobenia je podľa neho elementárnou otázkou. "Ak by mal po 1. januári 2023 ostať status quo ohľadom sedenia sudcov a zamestnancov, považujem realizáciu zmeny za veľmi komplikovanú a neprehľadnú," dodal s tým, že jedna vec je zrealizovať zmenu, druhá vec je, aký účinok bude mať zmena v praxi. To ukáže podľa neho až samotný čas.

Ministerstvo spravodlivosti SR tento týždeň pre TASR uviedlo, že zvažuje ako jednu z možností polročný odklad účinnosti novej súdnej mapy. Finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Zmeny majú začať platiť od 1. januára 2023.