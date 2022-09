Ceny potravín naďalej rastú: Priplatíme si takmer za všetko! Štatistiky hovoria jasne, do vreciek máme oveľa hlbšie

BRATISLAVA - Inflácia naďalej rastie, služby a tovary sú čoraz drahšie a Slováci nespokojnejší. Oproti minulému roku si siahame hlbšie do vreciek a vyzerá to tak, že ešte viac budeme. Štatistický úrad priniesol sumár cien potravín za august. Mnohé opäť medzimesačne zdraželi, iné si držia rovnakú hodnotu, ďalšie, naopak, zlacneli.

Aj keby sme si mnohí priali, aby sa ceny tovaru opäť dostali na pôvodné ceny, opak je pravdou. Tie naďalej rastú a zatiaľ to nevyzerá tak, že sa to malo výraznejšie zmeniť. Spolu s cenami spotrebiteľského tovaru však rastie aj inflácia. Tá sa v auguste vyšplhala na rovných 14 percent, čo je o 0,4 percenta viac, ako v júli. A to sa odrazilo aj na spotrebiteľských cenách potravín.

Archívne VIDEO Podľa ministerstva financií inflácia v tomto a v ďalšom roku dosiahne dvojciferné hodnoty

Podľa Štatistického úradu vzrástli spotrebiteľské ceny v auguste 2022 medzimesačne o 0,8 %, dynamika ich rastu ostala na júlovej úrovni. Medziročne však inflácia od januára minulého roka nepretržite rastie a dosahuje najvyššie úrovne od začiatku milénia.

"Medzimesačne rástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na medzimesačnú zmenu mali naďalej rastúce ceny potravín. Tempo rastu sa udržalo, rovnako ako v júli, na úrovni 1,4 %. Okrem cien zeleniny, ktoré medzimesačne klesli o 1,2 %, zdraželi všetky ostatné potravinové položky. Vyššie boli hlavne ceny olejov a tukov o 2,7 %, mlieka, syrov, vajec a mäsa zhodne o 1,7 %, chleba a obilnín o 1,5 % a tiež cukru, čokolády a cukroviniek o 1,8 %," informoval úrad na svojej stránke.

Oproti augustu minulého roka narástli ceny potravín o takmer 22 percent. "Najviac infláciu ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín o 24,5 %, mäsa o 21,8 %, mlieka, syrov a vajec o 22,9 %, ovocia o 11,8 % a zeleniny o 15,9 %. Oleje a tuky, ktorých zastúpenie v spotrebnom koši nie je až tak výrazné, zdraželi medziročne o viac než polovicu," dodal úrad.

Ceny hovoria jasne

A ako vyzerali ceny v auguste tohto roku? Opäť oproti júlu niektoré zdraželi. Naďalej platí, že obyčajný biely rožok sme zaplatili zhruba 10 centov, minulý rok to bolo o 3 centy menej. Za maslo to bolo 1,78 eura, pričom minulý rok sme za rovnaké množstvo zaplatili v priemere 1,24 eura. "Hore" išli aj vajcia - za kartón, v ktorom je 10 vajec, zaplatili Slováci 1,97 eura, čo je nárast oproti minulému roku o takmer pol eura. Oproti júlu stúpli ceny aj za šunkovú salámu, a to o 8 centov na 7,32 eura za kilo. Medzimesačne razantne stúpla aj cena trvanlivej salámy na 10,76 eura, čo je na kilograme nárast o 34 centov. Pozitívne však je, že ceny niektorých druhov mies alebo nestúpli, alebo dokonca klesli.

Napríklad, za kilo bravčového bôčika, pliecka bez kosti sme neplatili o nič viac v porovnaní s júlom, ba čo viac, za bravčové stehno sme zaplatili o 9 centov menej. Oproti minulému roku však stúpli o desiatky centov za kilo. Naopak, hlbšie do vrecka sme mali v prípade hovädzieho mäsa či bravčového karé - v týchto prípadoch stúpli ceny aj o 20 centov. Aktuálne sa ceny za hovädzie predné bez kosti hýbu okolo 9,5 eura. Opäť stúpla aj cena za syr eidam, a to na 9,68 eura. Minulý rok v rovnakom období pritom vyšiel na 7,2 eura.

Úrad rovnako eviduje aj nárast v cene údeného oštiepku, a to na vyše 14 eur, čo je oproti minulému roku nárast o vyše 2 eurá. Opäť stúpli aj ceny za olej - a to na 3,61 eura, pričom v rovnakom období minulý rok sme za olej platili niečo málo viac, ako 2 eurá. Mierny nárast je aj v prípade konzumných zemiakov, a to 0,97 eura. Oproti rovnakému obdobiu spred roka zaplatíme viac o 20 centov na kile. Naopak, za jablká zaplatíme menej, ako minulý rok, a to o 3 centy.