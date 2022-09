Tabák vs. Bittó Cigániková: Matovič a Sulík reagujú na BITKU poslankýň! Každý si bráni tú svoju

BRATISLAVA - Kým vyspelé krajiny riešia problémy spojené s energetickou krízou, rastúcou infláciou, vojnou a snažia sa prijať opatrenia, ktoré by pomohli ľuďom, Slovensko rieši jednu bizarnosť za druhou. Tentokrát našu politickú scénu obohatili dve poslankyne. Jedna za SaS, druhá za Sme rodina. Cez víkend si skočili do vlasov. Každá má svoju verziu a k situácii sa vyjadrili aj dvaja najväčší rivali.

Jana Bittó Cigániková cez víkend zverejnila status, v ktorom tvrdila, že ju v bare napadla jej kolegyňa z hnutia Sme rodina. Rozhodla sa podať trestné oznámenie. Romana Tabák, druhá aktérka sporu, reagovala o niekoľko hodín a požaduje test na drogy. K situácii sa vyjadril aj líder SaS Richard Sulík a líder OĽaNO Igor Matovič.

Každý sa, samozrejme, zastal tej svojej. Aj keď v prípade Matoviča už bývalej členky klubu. "Dôležité je, že podala trestné oznámenie. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať," reagoval Sulík. Matovič v úvode statusu na sociálnej sieti zopakoval verziu príbehu, ktorú ponúkla Tabak. "Poznám obe. Romana je síce veľakrát naivná, ale nikdy nie klamárka. Jana je zákerná a klame furt," napísal Matovič.

Verzia 1 - Podávam trestné oznámenie

Bittó Cigániková sa o incidente rozhovorila na sociálnej sieti. Nezačala konfliktom, ale charakteristikou ich vzťahu. Podľa poslankyne SaS sa jej Tabak od začiatku vtierala do priazne, všetko sa však zmenilo po hlasovaní o vydaní Roberta Fica. Vtedy podľa Bittó Cigánikovej došlo ku konfliktu. "Včera to však vyvrcholilo neuveriteľným spôsobom. Bola som s kamarátkami a manželom v jednom bratislavskom podniku na koncerte," napísala s tým, že skvelá atmosféra sa skončila príchodom Romany Tabák.

"Počas niekoľkých nechutných verbálnych útokoch sa mi ako tak darilo zachovať si chladnú hlavu a nedať sa vyprovokovať, ale ona pokračovala. Keďže sa skrývala v šiltovke, dala som jej ju dole, nech všetci vidia, aká "inteligencia" reprezentuje svojich voličov v parlamente. Myslela som, že keď si uvedomí, že sa na ňu ľudia dívajú čo stvára, že sa ukľudní," opísala.

Opak bol však podľa nej pravdou. "Pani poslankyňa Tabák zareagovala maximálnym využitím svojej mentálnej kapacity a teda ako zvieratko. Začala ma ťahať za vlasy a fyzicky napádať. Ľudia, ja som cítila takú sprostredkovanú hanbu, ako ešte nikdy," uviedla s tým, že potom odišla a pár minút sa vrátila a uštedrila jej úder pravačkou. Na konci obsiahleho statusu sa ľuďom ospravedlnila a uviedla, že na Tabák podáva trestné oznámenie.

Verzia 2 - Nech si spraví test na drogy

Chvíľu bolo ticho, Tabák reagovala niekoľkými poznámkami na sociálnej sieti. Potom sa však rozhodla povedať svoju verziu incidentu. Bittó Cigániková k nej mala v spomínanom podniku bezdôvodne prísť a v "nepríčetnom stave" mala sypať vulgárne nadávky na jej osobu, aj rodinu. Potom malo dôjsť podľa Tabák ku konfliktu. "Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa nechala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa ukľudnila," vysvetľuje Romana a dodáva, že poslankyni napadnutie odpúšťa a na rozdiel od nej trestné oznámenie nezvažuje, hoci by naň mala právo.

Tabák je presvedčená, že na čele parlamentného výboru by nemala byť osoba, ktorá vystrája v podnapitom stave, uráža rodinu kolegyne a napadne ju fyzicky. "Verím, že si to uvedomí a svoju predsednícku stoličku opustí skôr, ako ju parlament odvolá. Nebolo to totiž prvýkrát, keď v podnapitom stave napádala ľudí," pripomenula incident z Košíc, v ktorom sa tiež ocitla Bittó Cigániková. Tabák si za svojou verziou stojí. Odvoláva sa na prítomnosť ochrankára a svedkov "Nemám sa čoho obávať!" povedala s tým, že keby sa vyskytlo video, bola by aj rada. Bittó Cigánikovú posiela na drogový test a za terapeutom.