Ďalší trapas svetového rangu: Z Čaputovej na pôde OSN urobili prezidentku iného štátu

NEW YORK – Dve veľké udalosti, dva veľké trapasy. Asi nikto nebude namietať, keď povieme, že Slovensko nepatrí zrovna medzi najznámejšie, najdôležitejšie ani najväčšie krajiny sveta a mnoho ľudí zo vzdialenejších kútov sveta má problém nájsť nás aspoň na mape. Sú však situácie, v ktorých by minimálne základné vedomosti o nás ľudia mať mali. Ako sa však ukazuje, nemajú.

Svoje by o tom vedela hovoriť prezidentka Zuzana Čaputová. Tá sa v priebehu pár dní zúčastnila na dvoch veľkých podujatiach a z oboch si odnáša nechcenú pozornosť. V prvom prípade totiž známa spravodajská agentúra AP uviedla, že jej partner Juraj Rizman je prezidentom Slovenska. Stalo sa tak v popise k záberu zhotovenom počas rozlúčky so zosnulou kráľovnou Alžbetou II. Čaputovú dokonca pri fotke nespomenuli vôbec.

Tým si však trapasy, za ktoré síce nemôže, no práve jej tvár je s nimi spájaná, nevyčerpala. Z Londýna totiž prezidentka odletela priamo do New Yorku, kde sa koná 77. Valné zhromaždenie OSN. Rovnako ako iní štátnici, aj ona vystúpila s príhovorom, ktorý bol zverejnený aj na youtubovom účte organizácie. A práve tu došlo k ďalšiemu kurióznemu omylu. Pri úvodnom popise videa totiž svieti nie slovenská, ale slovinská vlajka.

Na to, že si nás so Slovincami často mýlia bežní ľudia, sme si viac menej zvykli. Že sa takýto omyl stane v súvislosti s podujatím tohto rangu, je však už iná káva. Pod videom sa začali objavovať komentáre, ktoré na zámenu vlajok vtipne poukazujú.

Zamerala sa na Ukrajinu aj klímu

Čaputová v New Yorku počas svojho vystúpenia v rozprave uviedla, že reakcia medzinárodného spoločenstva na ruskú okupáciu častí Gruzínska a Ukrajiny bola nedostatočná, keďže jeho odhodlanie oslabili obavy o vlastný komfort. Táto slabosť povzbudila Rusko k ďalšej agresii.

"Každý jeden člen OSN má zodpovednosť ochraňovať mier. Stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN majú v tomto smere osobitnú povinnosť. Namiesto toho dnes vidíme, ako jeden z piatich stálych členov otvorene popiera právo iného člena OSN, Ukrajiny, existovať ako nezávislý štát," uviedla Čaputová na úvod svojho príhovoru. Dodala, že Rusko namiesto toho, aby chránilo svetový mier, dnes robí všetko pre to, aby ho zničilo.

"Demokratický svet a my všetci musíme byť hlasom Ukrajiny. Hlasom, ktorý bude pamätať a ktorý bude konať, aby sa už nikto nikdy nedopustil takýchto zverstiev," apelovala prezidentka na svetových lídrov.

Čaputová vyhlásila, že Slovensko je priamy sused Ukrajiny a vojna ohrozuje aj jeho bezpečnosť. "Nie sme najväčšou, ani najbohatšou krajinou sveta, dlho sme boli závislí na dodávkach energií z Ruska. Uprednostnili sme však ochranu našich základných hodnôt. Na Rusko sme uvalili sankcie a Ukrajinu podporujeme aj prostredníctvom vojenskej pomoci," dodala.

Prezidentka sa vyjadrila aj ku klimatickej kríze. "Koľko spálenej zeme, koľko miliónov klimatických utečencov a koľko obetí povodní ešte treba, aby nás presvedčili, že už nemôžeme ignorovať naše záväzky?" spýtala sa.

Čaputová sa dotkla aj krízy relativizácie hodnôt a faktov, ktorú označila za "epidémiu lží, propagandy a dezinformácií". Uviedla, že rovnaké pravidlá by mali platiť v online aj offline svete a podporila vytvorenie tzv. digitálneho Ženevského dohovoru.

"My, členovia OSN, musíme byť jednoznačne na strane obete, nie agresora. Musíme uprednostniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách pred silou zbraní. Iste, môžeme to odkladať a robiť kompromisy. História nás však opäť raz učí, že pasivita a ignorancia nikdy krízu nevyriešia, len odďaľujú moment pravdy," vyhlásila prezidentka na záver svojho príspevku.

Na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa po dvoch rokoch koronavírusovej pandémie zišlo zhruba 150 lídrov z celého sveta. Po slovenskej prezidentke s prejavmi vystúpia ešte okrem iných francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz.