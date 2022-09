Prídu neplatiči o vodičáky? Novela zákona je predložená, no všetko má byť inak! Odpustia sa úroky aj penále

BRATISLAVA - Návrh novely zákona z dielne poslancov hnutia Sme rodina Petra Pčolinského a Petry Hajšelovej hovorí o tom, že ľudia, ktorí majú dlhy v Sociálnej poisťovni by mohli prísť o vodičské preukazy. Zákon je predložený a rokovať by sa o ňom malo na septembrovej schôdzi. Všetko má byť však inak.

Ak by návrh prešiel, Sociálna poisťovňa bude môcť vymáhať pohľadávky aj tak, že vydá polícií príkaz na zadržanie vodičského preukazu dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu. "Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa odvolanie zamietlo, vydá exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zadržaním vodičského preukazu, ktorým prikáže orgánu Policajného zboru, aby po doručení príkazu zadržal vodičský preukaz účastníka konania," píše sa v návrhu novely zákona.

Galéria fotiek (3) Návrh novely zákona z dielne poslancov Sme rodinu

Zdroj: NRSR

Podobné právomoci už má na Slovensku aj Finančná správa a to od januára 2020. "Novela daňového poriadku prináša finančnej správe nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Od januára môže dlžníkom finančná správa (daňový alebo colný úrad) zadržať vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a finančná správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné – efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie – nebudú úspešné,“ konštatuje financnasprava.sk na svoje stránke. Tento spôsob daňovej exekúcie bude finančná správa vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje, alebo nie a má iný, exekúciou postihnuteľný majetok.

archívne video

Všetko má byť inak

Podľa jedného z predkladateľov novely zákona Petra Pčolinského, však zadržanie vodičského preukazu nakoniec v návrhu nebude. "Zákon bude stiahnutý a bude predložený nový," povedal pre Topky.sk Pčolinský. Nový návrh má obsahovať najmä "generálny pardon". To znamená, že namiesto zadržiavania vodičských preukazov, sa budú odpúšťať niekotoré úroky a penále.

"Pôjde len generálny pardon, to znamená, že budú odpustené úroky a penále na dlžné odvody do sociálnej poisťovne, pokiaľ reálny dlh bude zaplatený do augusta 2023," vysvetlil Pčolinský.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu1) za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie boli v plnom rozsahu zaplatené do 31. augusta 2023," píše sa aj v súčasnom návrhu poslancom. Nový návrh sa má generálnemu pardonu venovať osobitne.