Na Európu sa valí prvý tohtoročný hurikán: Ovplyvňovať bude aj počasie na Slovensku! Pekné dni skončili, TOTO nás čaká

Aj keď hurikány poväčšine robia problémy najmä v USA, ich sila vie ovplyvniť počasie aj v Európe. Súčasná hurikánová sezóna sa poriadne oneskorila a na Európu až teraz mieri prvý nebezpečný živel, ktorý bude nad našim kontinentom ovplyvňovať počasie. Aktuálne ku nám mieri hurikán Danielle, ktorý by mal nad Európu doraziť počas víkendu. Ešte predtým k nám mieri veľká zmena počasia, ktorá by sa mala na Slovensku prejaviť koncom pracovného týždňa.

Vo štvrtok totiž nad naše územie dorazí tlaková níž s chladnejším a upršanejším počasím. To sem prinesie rozpadajúci sa cyklón Peggy, ktorý aktuálne zúri nad Britskými ostrovmi. Poľské weby dokonca upozorňujú ľudí, že zmena počasia bude prudká, s veľkými teplotnými rozdielmi naprieč krajinou. Meteorológovia dokonca vydali aj výstrahy pred nepriaznivým počasím. Peggy prinesie do Poľska okrem chladu aj početné zrážky a miestami aj silný vietor.

Rovnaký trend bude mať rozpadávajúci sa cyklón aj na Slovensku. Vo štvrtok môže našu krajinu zasiahnuť silné búrky s intenzívnymi zrážkami a silným vetrom. Podľa portálu imeteo budú zrážky na Slovensku prevládať až do piatku rána, kedy sa studený front bude postupne presúvať smerom na východ. Zrážky by k nám počas štvrtka mohli priniesť od 10 až o 30 mm zrážok.

Následne by sa počas víkendu, najneskôr začiatkom budúceho týždňa mal nad Európu a Slovensko dostať aj rozpadajúci sa prvý hurikán sezóny, ktorý dostal pomenovanie Danielle. Aktuálne sa nachádza nad stredným Atlantikom a namiesto smerom k USA sa vybral nad Európu. Postupne by prechodom cez Atlantik mal slabnúť a k územiu Európy by mal prísť už ako post-tropická níž, ktorá by však mala byť naďalej silná a ovplyvňovať počasie prakticky v celej Európe.