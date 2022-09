Vláda ide do menšinovej podoby: Analytik hovorí o rozhodujúcom vplyve na ekonomiku, je ohrozený plán obnovy?

archívne video

Svoje analýzy aktuálnej situácie prezradil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Podľa neho sú totiž reálne aj ekonomické dôsledky vládnej krízy.

Analytik varuje pred možnými rizikami

Po minulotýždňovej demisii ministra hospodárstva ukončili vo vláde svoje pôsobenie aj ďalší ministri koaličnej strany Sloboda a solidarita. "Vládna kríza tak určovala predmet a smer verejnej debaty počas celého leta, čo do určitej miery odvracalo pohľad od diskusie o ďalších krokoch potrebných na riešenie náročnej ekonomickej situácie, ktorej Slovensko, ako aj celá EÚ, čelí. Hrozba rozpadu vlády, resp. menšinovej vlády, prináša so sebou niekoľko rizík," varuje Horňák.

Podľa neho sú to hlavne:

- Nižšia flexibilita pri prijímaní opatrení, najmä v dobe zvýšenej neistoty spojenej s cenami energií vyžadujúcej si aj rýchle riešenia,

- Prijímanie zákonov – napríklad zákona o štátnom rozpočte, zákony naviazané na reformy z Plánu obnovy , ktorého čerpanie tak môže byť ohrozené. Hoci strany s predmetom reformy či jej výsledkom súhlasili, nemusia byť stotožnené s cestou na ich dosiahnutie. Samostatnou kapitolou sú aj výdavkové limity, ktoré sa zasekli v procese vyjednávania,

- Väčšie spoliehanie sa na politické vyjednávania s opozičnými stranami, čo vytvára hrozbu podstupovania výrazných kompromisov a v konečnom dôsledku aj celkového efektu reforiem .

Lepšie správy sú zo zahraničia

"Pozitívnu správu prinášajú aspoň správy zo zahraničia – nemecká vláda pristupuje k ďalšej pomoci ekonomike, najmä podnikom s vysokou energetickou náročnosťou, čo môže podržať nemecký priemysel a nemeckú ekonomiku, a teda pomôcť aj tej slovenskej. Bez domácich (či plošných európskych) opatrení sa však nezaobídeme," pokračuje analytik.

Scenár predčasných volieb podľa Horňáka nejde úplne vylúčiť, čo prináša aj riziko pre Slovensko, keďže stabilita vlády je jednou z oblastí, ktorú medzinárodní investori či ratingové agentúry sledujú. "Toto by zároveň spôsobilo výmenu vlády v časoch energetickej krízy, zvýšenej inflácie, vojenského konfliktu na Ukrajine a rastúcich dezinformácii, ako aj v priebehu implementácie nového programovacieho obdobia eurofondov či Plánu obnovy. Nová vláda by tak mohla mať diametrálne odlišný pohľad na ktorúkoľvek z týchto oblastí a celý proces vyjednávania (na národnej či európskej úrovni) by tak mohol začať odznovu," vysvetľuje Horňák.

Situáciu komplikuje aj nedostatok plynu

Ako sa z týchto problémov dostaneme zatiaľ presne nevie ani analytik. Situácia je o to ťažšia, že čelíme aj európskej energetickej kríze. "Riešenia, samozrejme, nie sú jednoduché. Napriek dostatku plynu musíme z krátkodobého hľadiska dosiahnuť dohody na ochranu domácností pred radikálnym rastom cien energií, znižovať spotrebu plynu šetrením, tam kde to má zmysel a nebude to mať radikálny vplyv na ekonomiku či obyvateľov, a maximalizovať dodávky z iných zdrojov," doplnil.

Ďalším z nevyhnutných riešení je podľa neho aj nájdenie formy pomoci pre priemysel, adresnou pomocou v rozumnej výške, na ochranu zamestnanosti a konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Zo stredno- a dlhodobého hľadiska je potrebné radikálne zrýchliť byrokratické procesy pri stavbe a zapájaní iných zdrojov energie, hľadanie alternatívnych dodávateľov na svetových trhoch a zavádzanie efektívnejších technológií (napr. zatepľovanie a výmena zdrojov tepla v domácnostiach, výmena zastaralých technológií v priemysle...).

"Otázkou do politických diskusií na európskej úrovni ostáva, či neumožniť štátom dočerpávanie starých eurofondov za účelom zabezpečenia energetickej bezpečnosti a ochrany trhu. V neposlednom rade je sila Európskej únie v jej jednote, čo sa nám môže vyplatiť aj pri jednotnom postoji a jednotných prijímaných opatreniach v týchto krízových časoch," uvažuje Horňák.