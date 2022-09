AKTUÁLNE EÚ zavedie mimoriadne zdanenie energetických gigantov: Zarábať na vojne nie je správne!

EÚ navrhne strop pre príjmy z nízkonákladovej výroby elektriny, rovnako ako dane na nadmerné príjmy firiem pôsobiacich v oblasti fosílnych palív, ktoré im prinieslo prudké zdraženie energií, uviedla Leyenová. "V našej sociálnej trhovej ekonomike sú zisky dobré. V týchto časoch však nie je správne dosahovať mimoriadne rekordné tržby a zisky profitujúc z vojny a na úkor zákazníkov. V týchto časoch sa zisky musia zdieľať a nasmerovať k tým, ktorí to potrebujú najviac," povedala Leyenová v prejave pred Európskym parlamentom v Štrasburgu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Leyenová uviedla, že EÚ diskutuje o stanovení stropov na ceny energií a na reforme trhov s plynom a elektrinou. Dodala, že EK bude spolupracovať s regulačnými orgánmi, aby zmiernila problémy s likviditou na trhoch s elektrinou.

Otvorenie v spoločnosti prvej dámy Ukrajiny

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu o 09.00 h začala na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave Európskej únie.

Šéfka exekutívy EÚ, oblečená do farieb ukrajinskej vlajky, prišla do zasadacej miestnosti EP v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. Predsedníčka EP Roberta Metsolová privítala von der Leyenovú a Zelenskú so slovami, že EÚ podporuje Ukrajinu v obrane proti vojenskému agresorovi. S odkazom na vysoké ceny energií Metsolová dodala, že občania EÚ potrebujú tiež "zodpovedné a niekedy dokonca ťažké rozhodnutia v súvislosti s vojnou na našom kontinente".

Galéria fotiek (3) Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

Zdroj: Facebook/Олена Зеленська

Von der Leyenová na úvod pripomenula, že správa o stave Únie ešte nikdy neodznela počas zúriacej vojny v Európe. Zároveň opísala vojnové hrôzy, ktorým od februára 2022 musia čeliť Ukrajinci. "Naša odpoveď bola rýchla a jednotná," povedala šéfka eurokomisie s tým, že je na to hrdá. Ocenila úlohu Oleny Zelenskej, ktorá – súc sama matkou dvoch detí – sa počas vojny stretáva s inými matkami a deťmi a dodáva Ukrajincom morálnu silu. "Vyžadovalo si to veľkú odvahu čeliť Putinovej krutosti, vy ste však túto odvahu našli. Dodali ste odvahu celému národu a dali ste nádej nám všetkým v Európe," povedala Zelenskej sediacej v predných laviciach. Šéfka EK upozornila, že EÚ doteraz okrem nepriamej vojenskej pomoci pomohla Ukrajine finančnou podporou vo výške 90 miliárd eur. Prisľúbila, že EÚ bude zohrávať veľkú úlohu pri rekonštrukcii Ukrajiny po skončení vojny.