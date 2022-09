Vybraní potravinári by mali byť medzi chránenými odberateľmi energií: Dnes o tom bude rokovať vláda

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Vybrané subjekty potravinárskeho priemyslu by sa mali začleniť medzi chránených odberateľov energií. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, o ktorom má v stredu rokovať vláda.