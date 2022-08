Komunikácia autobazáru a drzého zákazníka je hitom internetu: Za všetko môže dovolenka! Vyjadrenie majiteľa vás dostane

Auto PDK sa už niekoľkokrát po sebe stal autobazárom roka. Ide o predajňu ojazdených vozidiel, ktorú motoristi radi využívajú. Komunikáciu s potenciálnym zákazníkom zverejnili z dôvodu, že bol voči nim drzý a používal množstvo vulgárnych slov. Okrem toho je v jeho správach veľké množstvo chýb.

"Pozdravujeme Vás z dovolenky a dáme Vám radu nad zlato: nikdy neodpisujte počas dovolenky na firemné záležitosti, nevypláca sa to," napísala firma k screenshotom predmetnej komunikácie so zákazníkom. Tú zdieľala na svojej stránke aj iniciatíva HAKA, kde má už vyše 4-tisíc reakcií, vyše 350 komentárov a 210 zdieľaní.

"Neviem sa Vám dovolať, chcem kúpiť to auto," začína konverzáciu potenciálny zákazník. Na to mu však tím autobazáru odpovedá, že celá firma má až do 5. septembra dovolenku, a preto zákazníkovi odporučil, aby sa ozval až po tomto dátume. "A čo ja mám s Vašou firmou? Ja chcem kúpiť auto od Vás, nie od Vašej firmy," píše zákazník, na čo mu firma vysvetľuje, že sa ozval do predajne ojazdených vozidiel a nie súkromnej osobe. Zákazník však rozhodne nehodlá ustúpiť, a to, že má celá firma dovolenku, nechce akceptovať, dopytuje sa preto, či môže po auto prísť nasledujúci deň. Firma preto opakuje, že majú celozávodnú dovolenku až do začiatku budúceho týždňa, pričom o tejto skutočnosti informovali Slovákov na sociálnych sieťach aj svojej stránke.

"To akože nevie nikto prísť? Náš zákazník, náš pán Vám niečo hovorí? Chcem u Vás minúť peniaze, tak by ste si to mali zvážiť," píše následne neznámy muž. "Nie je to o našej neochote, ale nie sme v Bratislave, dokonca ani nie na Slovensku, takže to nie je možné. Maximum, čo pre Vás v danej situácii viem urobiť, ak mi pošlete link, vozidlo Vám zarezervujem do 5.9., aby sa nepredalo a následne si ho môžete kúpiť," odpovedá autobazár. Zákazník však stratil nervy a dožadoval sa kontaktu na majiteľa autobazáru, ktoré mu komunikujúci následne poslal s upozornením, že je rovnako na dovolenke, a tak zrejme ani on nebude zdvíhať. "Je vypnutý!" píše o krátku chvíľu muž, na čo dostane odpoveď, že ho autobazár na to, že je na dovolenke a zrejme nebude zdvíhať, upozornil.

"Tak mu zavolajte, nech sa mi ozve!" dožaduje sa agresívne, následne pošle aj link na inzerát a píše človeku, s ktorým komunikuje, aby mu ho zarezervoval s tým, že on si to potom s majiteľom vybaví. Tu však nastáva háčik - inzerát totiž nepatrí danému autobazáru, ale inej inzertnej spoločnosti - a to Autobazar.eu. A toto upozornenie zákazníka ešte viac rozpáli. "Do p***, čo si myslíš, že som úplne retardovaný? Povedz rovno, že sa ti nechce robiť a neoj***** ma tu! Za toto vám všade naj***** také recenzie, že si u vás už nikto nič nekúpi!" píše agresívne, na čo mu muž s pokojom Angličana odpovedá "Komu by sa chcelo, cez dovolenku."

Celá komunikácia má ale ešte jeden kameň úrazu. K celej záležitosti sa vyjadril samotný majiteľ Peter Kurucz. Ten priznal, že po tom, ako zverejnil na stránke screenshoty predmetnej komunikácie, netušil, čo to vyvolá.

"Každopádne, stretávame sa často s takýmito indivíduami, ale toto bol extrém. Nechcem ho zverejniť, pretože tento boom odíde, ale jeho slová ostanú a verím, že by písal kade tade všetko možné. Čo ma ale milo prekvapilo, boli Vaše komentáre a Vaše správy, plné podpory a za to Vám všetkým ďakujem. Aby som dal zlatý klinec na koniec, s pánom som si písal ja a poslal mu svoje číslo, z ktorého som mu odpisoval, čo mu vôbec nedoplo v tých nervoch. S pozdravom "vipnutý" majiteľ Auto PDK," uviedol Kurucz. Ten si za slušné jednanie s drzým zákazníkom vyslúžil pochvalu od množstva ľudí. Našli sa aj takí, ktorí požadovali pokračovanie a chceli zistiť, či mu nakoniec dané auto predali. "Bože, nie, toto úplne stačilo," uzavrel.