Visolajský má na Lengvarského opäť ťažké srdce: Dôvodom sú lekárske fakulty! Pre TOTO sme sa nedohodli s vládou

BRATISLAVA - Rokovania s lekármi sú v nedohľadne, zdravotníci intenzívne hovoria o podávaní výpovedí. Okrem koaličnej krízy tak vláda musí riešiť aj ďalšie problémy. Podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského rokovania nateraz nemajú žiadny pozitívny dopad. Poukazuje pritom na to, ako sa ministerstvo zdravotníctva stavia k ich požiadavkám. Tentokrát k tomu, aby lekárske fakulty produkovali viac kvalitných lekárov.

Lekárske odborové združenie rokuje s vládou o zlej situácii v zdravotníctve už vyše roka a za ten čas sa nepodarilo dohodnúť takmer na žiadnej z požiadaviek, ktoré majú lekári. Situácia je podľa šéfa lekárskych odborov Petra Visolajského tak vážna, že vyše 3500 lekárov je rozhodnutých podať výpovede, ak sa vláda nezaviaže alarmujúcu situáciu riešiť. Nateraz nie je známe, kedy budú rokovania pokračovať, naposledy sa uskutočnili 19. augusta. Vtedy Visolajský po rokovaní povedal, že inú možnosť, ako podávať hromadné výpovede nemajú. Vláda vtedy prišla s návrhom zvýšenia miezd pre lekárov, záchranárov a zdravotné sestry.

Archívne VIDEO Sme donútení podať hromadné výpovede, tvrdí Visolajský

Visolajský sa pritom na sociálnej sieti venuje aj tomu, ako vláda a zvlášť ministerstvo zdravotníctva pracuje na ich požiadavkách. Poukázali už na to, ako sa rezort postavil voči ich návrhu na zmenu vzdelávacieho systému mladých lekárov. Ich ďalšia požiadavka rovnako súvisí so vzdelávaním zdravotníkov - a to, aby lekárske fakulty ročne vyprodukovali viac schopných mladých lekárov.

"Túto požiadavku sme adresovali pánovi premiérovi Hegerovi a vláde už v auguste 2021, teda pred rokom, od ministerstva zdravotníctva to žiadame ešte dlhšie (len pre info, žiadali sme to aj od minulej vlády a čiastočne úspešne - mali v danom roku prijať o 250 študentov medicíny viac: https://bit.ly/3KwABcZ). Pripomeniem, že nemocnice v súčasnosti oficiálne hlásia, že im do minimálneho zabezpečenia chýba vyše 1300 lekárov a viac, ako štvrtina (!) všetkých slovenských lekárov má nad 60rokov (viac ako 4000 lekárov má nad 60 rokov). Pritom ročne všetky slovenské fakulty (LFUK BA, JFUK MT, UPJS KE a LFSZU BA) vyprodukujú vyše 700 nových lekárov," upozornil Visolajský na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (2) Lekárske odborové združenie (LOZ) vyhlásilo štrajkovú pohotovosť a hrozí výpoveďami

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Rokovania s dekanmi sa neuskutočnili

Ako dodal, na poslednom stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom financií Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (všetci za OĽaNO) sa odborári pýtali šéfa rezortu zdravotníctva, či sa za posledný rok od prvého stretnutia stretol s dekanmi lekárskych fakúlt. Mal sa pritom informovať, čo potrebujú na to, aby fakulty mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. Odpoveď ale odborárov zarazila. Lengvarský údajne povedal, že sa takéto stretnutia neuskutočnili.

Následne však minulý týždeň obdržal Visolajský od ministerstva zdravotníctva mail, v ktorom sa uvádza, že k takémuto stretnutiu predsa len došlo. A to ešte v apríli tohto roku, kedy sa na pôde rezortu zdravotníctva stretli ministri a štátni tajomníci za rezorty zdravotníctva a školstva. Riešili pritom tému navýšenia kapacít na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v nadchádzajúcom akademickom roku.

Prečo sa lekári stále nedohodli s vládou? 2 Nedávno som ukázal, ako MZ SR "pracuje" na reforme vzdelávania lekárov. ... Posted by Peter Visolajský on Monday, August 29, 2022

"Minister zdravotníctva nám napísal, že dohodol, že pre nový rok prijmú o 18 (slovom o osemnásť) študentov medicíny viac. Takto problém nedostatku lekárov rieši pán minister zdravotníctva, ktorému len v nemocniciach chýba vyše 1300 lekárov. Naozaj sme tak bohatá krajina a máme toľko zdravotníkov aby sme si mohli dovoliť takúto prácu Ministerstva zdravotníctva? A keď takúto prácu ministerstva ako lekári, ktorým urgentne chýbajú kolegovia pri liečbe pacientov vidíme, tak máme byť spokojní a trpezlivo čakať?" pýta sa Visolajský nahnevane.

Na záver pritom poukázal na to, že SZU produkuje ročne najmenej nových lekárov zo všetkých fakúlt, a to 56. Naopak, najviac nových lekárov pre Slovensko produkuje Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. "Na druhej strane SZU má ako jediná podpísanú dohodu s Pentou, že v jej nemocnici Bory bude prebiehať školenie študentov https://bit.ly/3RivHCH. Prečo sa pán minister Lengvarský, nominant OĽaNO, rozhodol práve pre SZU sa môžeme len domnievať," uzavrel.