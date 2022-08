Ostrá kritika osláv výročia SNP: Do areálu vpustili len vybraných hostí, verejnosť sa na ne nedostala!

BRATISLAVA – Dva roky boli všetky hromadné podujatia limitované a rušené pre pandémiu koronavírusu. V posledných mesiacoch sa však život konečne vrátil viac-menej do normálu a ľudia si môžu opäť dopriať aj takéto združovanie sa. V prípade osláv 78. výročia SNP, ktoré patria na Slovensku k najvýznamnejším, to však neplatilo. Verejnosť sa ne ne totiž nedostala.

Do Banskej Bystrici sa dnes upierali zraky celej krajinu – už tradične sa práve v tomto meste konali oslavy výročia Slovenského národného povstania. Tie sa začali o 11. hodine, avšak verejnosť na nich chýbala. Prelet leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietny akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zástupcov diplomatických zborov mohli bežní ľudia sledovať iba na televíznych obrazovkách.

Video: Robert Fico a Andrej Danko kritizovali oslavy výročia SNP v Banskej Bystrici

Okrem pozvaných hostí boli totiž na oficiálnej časti programu pozvaní už iba priami účastníci povstania, ktorých bolo tento rok deväť a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Verejnosť sa tak nedostala ani pred areál múzea. Program pre ňu začal až o 13.30 po skončení "oficialít". „Zdôrazňujeme, že Múzeum SNP patrí pod rezort obrany a platia preň zvýšené bezpečnostné opatrenia, a to najmä v súvislosti so zmenou bezpečnostného prostredia v dôsledku vojny na Ukrajine,“ vysvetlili organizátori.

Video: Minister obrany Naď: Ľudia, ktorí sa sťažujú, že nemohli prísť do areálu SNP, robili v minulosti počas osláv nepríjemné momenty

"Podľa organizátorov prišlo až 800 ľudí, z toho 400 pozvaných zo strany Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a bolo tu ďalších 400 hostí. Nemyslím si, že je to málo. Asi posledných päť rokov však oslavy narúšali niektoré skupiny. Myslím si, že dnes sa nám podarilo aspoň do takej miery, do akej to bolo možné, zachovať pietu a úctu tomuto výročiu, aby priami účastníci a hostia nemuseli počúvať ľudí, ktorí by pískali alebo šírili fašistické heslá, ako to bolo vlani," vysvetľoval zasa minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Galéria fotiek (4) Oslavy SNP v Banskej Bystrici.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Kritika z viacerých strán

Takéto rozhodnutie sa však stretlo s nemalou kritikou. Opozičná strana Smer-SD uviedla, že zakázať účasť verejnosti na oficiálnych oslavách SNP v Banskej Bystrici, ale hlavne na ne nepozvať veľvyslancov Ruskej federácie a Bieloruska je prejavom historického bezvedomia a hlbokej neúcty "k občianskemu charakteru SNP a desaťtisícom obetí z radov partizánov a vojakov Červenej armády, ktorí padli na území SR v boji proti fašizmu a pri oslobodzovaní Slovenska".

„Zorganizovať oslavy SNP a nepozvať verejnosť a veľvyslanca Ruskej federácie je niečo podobné, ako keby chceli zorganizovať koncert Elánu a zakázali by prísť Jožovi Rážovi," povedal v Banskej Bystrici Robert Fico.

Galéria fotiek (4) Priamy účastník Slovenského národného povstania (SNP) Vladimír Strmeň.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Šéf SNS Andrej Danko zasa v tejto súvislosti hovorí o potupe. „Spolu s bývalým predsedom vlády sme chceli položiť vence...Neviem, kde berú drzosť títo ľudia, ale z úcty k všetkým, čo padli v SNP, poviem, že sa za dnešnú vládu hanbím,“ odkázal. „Napriek blokovaniu, množstvu policajtov a vojakov, ktorí plnili pokyny dnešnej vlády, sme položili vence k pamätníku Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Hrdinovia SNP odpustite nám túto hanbu,“ dodal neskôr na sociálnej sieti Facebook.

Ku kritike sa pridala aj strana Hlas-SD. "Ak nechceme, aby sa neopakovali dejiny v ich tragickej podobe, už nikdy nedovoľme politikom, aby si sprivatizovali oslavy SNP," uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (4) Oslavy SNP v Banskej Bystrici.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Nespokojní boli aj ľudia

Nespokojní boli aj ľudia, ktorí proti zákazu vstupu verejnosti protestovali nielen na mieste, ale aj na facebookovej stránke Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Kriticky sa na adresu zákazu vstupu verejnosti vyjadril aj bývalý šéf Múzea SNP Stanislav Mičev. „Hlavne pre verejnosť, nie pre politikov, nie pre nejaký papalášizmus, ale jednoducho pre ľudí, ktorí sem prídu, aby sa napríklad stretli s politikmi. Keď o pol druhej otvoria areál, už tu nebudú ani politici, ani účastníci SNP. Veď to nemá žiadnu logiku,“ povedal pre TA3.