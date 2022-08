Situácia je podľa Sulíka dramatická: Na zastropovanie cien energií nestačí VHZ, musíme zmeniť zákony

BRATISLAVA – Rokovanie o schválení všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu v stredu vláda opäť prerušila. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pred rokovaním uviedol, že situácia je dramatická, no na schválenie príslušných predpisov vládou je čas do začiatku rokovania Národnej rady (NR) SR. Parlament by mal po letnej prestávke opäť zasadnúť 13. septembra.