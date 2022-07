Čekan otvorene o vstupe do politiky: Najskôr veľká kritika súčasných pomerov, teraz PREZRADIL, aké má plány

BRATISLAVA – Pavol Čekan nasadil svojím nedávnym statusom mnohým chrobáka do hlavy. Jeho analýza posledných piatich rokov, počas ktorých pôsobil na Slovensku, vyvolala otázniky nad tým, či sa nechystá vstúpiť do politických vôd. Vedec sa rozhodol na tieto špekulácie priamo zareagovať a povedať, ako to vyzerá s jeho plánmi.

Čekan strávil v minulosti 20 rokov v zahraničí. Pred piatimi rokmi sa však na Slovensko vrátil a pri príležitosti tohto okrúhleho výročia sa rozhodol pre rekapituláciu toho, čo tu za tie roky okúsil a dotkol sa aj politiky. „Po 5 rokoch môžem s istotou konštatovať, že absolútne nerozumiem slovenskej politike. Nechápem, prečo idú ľudia do politiky klamať, podvádzať, kradnúť, zneužívať moc, šíriť nenávisť, radikalizovať spoločnosť, atď. Nerozumiem, prečo sú v politike ľudia, ktorí odpisovali v škole, pofidérne podnikali alebo sú to rasisti, agresívni ľudia, či samoľúbi a zakomplexovaní egoisti, ktorým vôbec nejde o blaho ľudí a budúcnosť našej krajiny. Neviem, čo Slováci komu spravili, že toto sú naši politici, česť výnimkám,“ napísal.

„Každopádne, Slovensko si zaslúži lepšie vlády, lepších politikov, skutočných lídrov a odborníkov. Inak budú mladí a rozumní ľudia odtiaľ nenávratne utekať. Žil som v 3 rôznych krajinách a viem s istotou povedať, že dá sa to, že každá krajina má svojich lídrov, inteligenciu, odborníkov, vizionárov, ktorí dokážu celú spoločnosť potiahnuť. Sú tu aj medzi nami na Slovensku,“ zneli jeho slová. Venoval sa však aj problematike regiónov, školstva či zdravotníctva.

Takéto vyjadrenia vyvolali úvahy o tom, či sám vedec nechce byť jedným z tých, ktorí sa rozhodli zmeniť Slovensko vstupom do politiky. Vedec sa tak rozhodol svoje slová uviesť na pravú mieru. „Chcel by som rozptýliť všetky úvahy o tom, že vstupujem do politiky. Môj posledný status bol výlučne analýza môjho 5-ročného života na Slovensku, čo som tu prežil s rodinou a s mojím tímom MultiplexDX. Je to status, ktorý som napísal pre vás, ale aj tak trochu pre seba, aby som sa k nemu mohol po rokoch vrátiť a s odstupom času posúdiť, či sa na Slovensku niečo zmenilo k lepšiemu,“ odkázal.

Pokiaľ stojí na čele firmy MultiplexDX International, do politiky sa podľa vlastných slov určite nechystá. Namiesto toho vyzdvihol diagnostickú metódu pre rakovinu prsníka. „Prezradím, že po validácií prvých 400 tkanív sa potvrdzujú naše predpoklady, že heterogenita nádorov, ktorú dokážeme veľmi presne odhaliť, sťažuje diagnostiku rakoviny a znižuje efektivitu liečby. Niektoré nádory sú zhlukom dvoch alebo viacerých subtypov rakoviny (heterogenita) a tomu sa musí prispôsobiť aj liečba, aby bola efektívna. Pri tejto validácii tiež vidíme správnosť a dôležitosť spojenia dvoch diagnostických technológií do jednej metódy, ktoré sa vzájomne krížovo validujú, čím sa eliminuje nesprávna diagnostika. Do konca roka budeme mať ešte viac výsledkov a dát a už teraz sa teším, čo všetko nové uvidíme a možno objavíme,“ pochválil sa.

„Ako vidíte, MultiplexDX má veľký potenciál čoskoro zlepšiť diagnostiku a následne liečbu pacientiek s rakovinou prsníka. Cítim, že toto je moje životné poslanie. A preto zostávam vo vede, zostávam pri vedeckých koreňoch, ktoré sú, rovnako ako korene stromu pevne usadené vo vedeckej pôde,“ dodal.