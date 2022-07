Dátoví analytici: Celá Európa má v zásobníkoch veľmi drahý plyn! Tvrdé slová smerom k politikom

BRATISLAVA – Otázka vykurovania v chladných zimných mesiacoch sa rieši uprostred leta. Európa sa v dôsledku konfliktu na Ukrajine a s ním súvisiacimi zmenami týkajúcimi sa dodávok plynu z Ruska musí vysporiadať s novou situáciou. Ľudia sa totiž pýtajú, či budú mať v zime plyn a v neposlednom rade ich zaujíma aj to, koľko zaň zaplatia. Analytici z projektu Dáta bez pátosu na rovinu odkázali, že Európa na tom nebude v zime dobre.

Dátoví analytici pripomenuli, že ako pri Covide-19, tak aj pri energiách už veľakrát hovorili, že je potrebné pripraviť sa na najhoršie a dúfať v najlepšie. „Politici v EÚ si to otočili a tvárili sa, že riadia riziká. Neriadili nič. Väčšina z nich nikdy nič nikde. S dátami zásadne nepracujú. A hodne masla na hlave má dlhoročný ´minister vlády EÚ´ pre energie. Meno? Maroš Šefčovič. Meno preto, že za všetko je niekto zodpovedný a dokonca nami platený. Máme drahého Šefčoviča a drahý plyn. Opačne to samozrejme nejde,“ odkázali.

Ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) zasa odkázali, že ukazuje zdiaľky novinárom grafy namiesto toho, aby ministerstvo pripravilo jednoduchý denný-online prehľad a dalo ho na svoju stránku, kde by bolo možné vidieť kapacitu zásobníkov Slovenska, pomer kapacity k ročnej spotrebe, stav naplnenosti ku kapacite a stav naplnenosti k ročnej spotrebe.

Celá Európa má v zásobníkoch podľa nich veľmi drahý plyn, pričom po minulé roky mal zlomkovú cenu. „Ale všetci hrali na ´bude lacnejší´ a bude ho dosť´. Teraz je/bude drahý a je/bude ho málo,“ uviedli.

Také Nemecko na tom podľa nich nebude dobre ani keby si naplnilo zásobníky na 100 percent. Zásobu Nemci totiž minú v decembri za 3 týždne. Celkovo Európa, okrem juhu, na tom nebude v zime z ich pohľadu dobre. Výnimkou je však do určitej miery Maďarsko a určite Rakúsko a Slovensko.

Sulík dnes oznámil, že SPP má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny a spolu so zásobami iných slovenských firiem je zabezpečená spotreba pre všetkých odberateľov vrátane firiem.

"Oproti celoročnej spotrebe máme v zásobníkoch 49 percent plynu," povedal Sulík. Ďalšie natláčanie plynu do zásobníka by podľa neho nebolo efektívne, pretože množstvo je dostatočné aj v prípade, keby sa dodávky plynu z Ruska neobnovili. SPP bude podľa Sulíka nakupovať ďalší plyn na uskladnenie iba v prípade, že to bude cenovo výhodné.

SPP sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo plynu na nadchádzajúce mesiace napriek tomu, že ruský Gazprom skrátil v polovici júna dohodnuté dodávky na polovicu. Pokles dodávok pokračoval až do úplnej odstávky plynovodu Nord Stream 1 pre plánovanú údržbu začiatkom tohto týždňa. SPP podpísal zmluvy na dovoz skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a tiež na dodávky zo Severného mora.