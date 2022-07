Česi plánujú zmeny pravidiel pre prípadný nedostatok plynu počas zimy

"Ak by mal podnik tri prevádzky a my by sme mu poslali pre všetky menej plynu, ako to stanovuje súčasná vyhláška, musel by ich všetky tri zatvoriť," povedal Síkela v uplynulých dňoch pred novinármi v Bruseli. "Musíme preto pripraviť také legislatívne nástroje, aby sme podniku poslali plný tlak napríklad pre dve prevádzky a on by bol nútený zatvoriť iba jednu," dodal. Rusko od pondelka 11. júla pozastavilo prepravu plynu do Európy prostredníctvom plynovodu Severný prúd 1.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Odstávka by mala trvať 10 dní

Dôvodom je údržba potrubia. Odstávka by mala trvať 10 dní. Na otázku Rádiožurnálu, aké krízové scenáre má ministerstvo priemyslu a obchodu pripravené, ak by sa kohútiky neotvorili, Síkela už na začiatku týždňa odpovedal: "Aby sme udržali priemysel v chode, najmä jeho kľúčové časti, tak samozrejme by sme museli vyzvať aj obyvateľstvo, aby sa do určitej miery uskromnilo". Pri kritickom nedostatku plynu by sa dodávky podľa súčasných pravidiel zachovali len pre domácnosti a kritickú infraštruktúru, napríklad nemocnice.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettyimages.com

V rámci 10 takzvaných odberových stupňov pre obmedzovanie spotreby by sa v prvom stupni podľa vyjadrenia ministerstva obmedzili dodávky zákazníkom, ktorí majú možnosť prejsť na iné palivo. Česko má momentálne podľa Síkelu zásobníky naplnené zhruba na 75 %. Ministerstvo priemyslu a obchodu požaduje, aby prevádzkovatelia zásobníkov tieto do 1. novembra naplnili na 90 %.