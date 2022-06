Exminister Drucker sa pustil do novej veľkej reformy zdravotníctva: VIDEO Je to len Legvarského fikcia

„Možno by sme sa mali tešiť, že minister Lengvarský konečne aspoň niečo predložil, ale má to niekoľko háčikov,“ povedal T. Drucker. Nová koncepcia má podľa neho správne ambície, ale nie je vôbec jasné, ako to chce ministerstvo zdravotníctva dosiahnuť. Chýbajú míľniky aj osoba, ktorá bude zodpovedná za implementáciu.

„Pred voľbami OĽaNO sľubovalo operácie onkologických pacientov do dvoch týždňov. Realita je taká, že ľudia márne čakajú na obyčajné výkony a kvôli nedostatku personálu sa onkologické operácie odkladajú o mesiace,“ upozornil T. Drucker. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti za od nástupu vlády zhoršila.

Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení vidí dva hlavné problémy návrhu novej koncepcie. „Po prvé, plnenie je naplánované po roku 2024. Vtedy už pán Lengvarský nebude ministrom, pán Heger nebude premiérom a magister Matovič, dúfajme, nebude ani na politickej mape,“ zdôraznil T. Drucker.

Druhý problém je, že sa opakuje scenár pri každej ohlásenej reforme tejto vlády. Nik za ňu v skutočnosti nebude zodpovedný. „Preto sa tu nikdy nič nedotiahne dokonca,“ dodal T. Drucker. Vzhľadom na termíny ktoré presahujú volebné obdobie súčasnej vlády navrhuje – podobne ako pri výstavbe nemocníc – aby minister menoval splnomocnenca, ktorý bude na priebeh zmien dohliadať.

„Zodpovedný človek by mal pravidelne informovať o stave vecí a v rozumných rozostupoch predkladať verejnosti odpočet činností a plnenie plánu,“ navrhol T. Drucker. Iba vtedy môže vzniknúť tlak na reálny výsledok, aby sa to neskončilo tak, ako všetko pri súčasnej vláde. „Buď obrovským problémom, alebo úplným tichom,“ dodal.