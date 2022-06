VRAŽDA KUCIAKA Vypovedá člen Kočnerovho komanda: Všetky objednávky mi zadával Tóth! Kupoval som mu trezor

Na Špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

Právoplatný rozsudok si už vypočul vrah Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, ktorý vraždu sprostredkoval ŠTS odsúdil na 25 rokov aj Marčekovho bratranca Tomáša Szabóa

ŠTS uznal Kočnera a Zsuzsovú za nevinných, Najvyšší súd rozhodnutie zrušil a prípad vrátil do Pezinka

V prípade rozhoduje senát pod vedením Ruženy Sabovej

kauza je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov

Najvyšší súd vyhovel Kočnerovej námietke a v senáte už nie je sudkyňa Pamela Záleská

Prokurátor namietal predsedníčku senátu Ruženu Sabovú a sudcu Rastislava Stieranku, Najvyšší súd námietke nevyhovel

Tomáš Szabó sa priznal k príprave vrážd prokurátorov

Na pojednávaní vypovedali aj prokurátori

Vypovedal aj otec Jána Kuciaka

Vypovedal aj svedok Zoltán Andruskó

Ten naposledy vypovedal aj o tom, že pral peniaze pre nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra

Spomenul aj Kočnerovho bývalého kamaráta Petra Tótha

Na poslednom pojednávaní vypovedal aj Tomáš Szabó. Ten prvýkrát verejne prehovoril o príprave vraždy prokurátorov

Včera vypovedal Iľja Weiss, člen drogového gangu zo Serede. Weiss usvedčuje predovšetkým Darka Dragića z prípravy vrážd prokurátorov

Senát pod vedením Ruženy Sabovej vylúčil Tomáša Szabóa na samostatné konanie

Szabó sa priznal k príprave vrážd prokurátorov

Aktualizované o 15:24 Kriak hovorí, že sa okolo neho dejú "veľmi čudné veci". "Bolo mi vznesené obvinenie minulý rok, vtedy som bol naposledy aj s vyšetrovateľom. Neviem, či sa niečo deje," vypovedal Kriak. Nalseduje ďalšie kolo kladenia otázok, ako prvý ide splnomocnenec Kuciakovcov Kubina. Ten sa pýta ako často odovzdával Tóthovi materiály zo sledovania.

Aktualizované o 14:43 Miroslavovi Kriakovi kladie otázky obźalovaný Marian Kočner. Ten sa ho pýta na to, koľko čakal pred redakciou, v ktorej pracoval Ján Kuciak. Kriak vypovedá, že to si už nepamätá. Nepamätá si ani na to, či Jána Kuciaka fotil v kaviarni, myslí si skôr, že nie.

Kočner sa pýta na trezor, ktorý je v prvom vyúčtovaní. Kriak hovorí, že ho kupoval pre Petra Tótha. "Vyzeral ako mikrovlnka," povedal Kriak, keď ho Kočner vyzval, aby trezor opísal. Kriak hovorí, že pokiaľ by išlo oňho, tak sledovanie Kuciaka by ukončil do dvoch minút. Keďže však išlo o zadanie, niekedy si vymysleli, čo Kuciak robil, napríklad, že si počas cestovania autobusom prezeral videá alebo spravodajské články.

Kriak si stojí za tým, že nevedel, že zadanie na sledovanie Kuciaka je pre súkromnú osobu. "Napĺňalo to všetky znaky toho, že je to štátna objednávka, miešala sa tam politika, polícia, všetko dokopy," vypovedá. Povedal, že za tie roky, ktoré to sleduje, mu z toho Kočner vychádza ako ten, ktorému najviac záleží na spravodlivosti.

Aktualizované o 14:15 Pojednávanie pokračuje výpoveďou Miroslava Kriaka. Najskôr sa čítala jeho skoršia výpoveď. Teraz vypovedá k sledovaniu terajšieho špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Kriak vypovedá, že zadanie dostávali výlučne od Petra Tótha. Kriak zároveň povedal, že sa v plnom rozsahu pridržiava všetkých svojich skorších výpovedí.

Aktualizované o 11:55 Súd dnes vykoná len výsluch svedka Miroslava Kriaka, pretože chce dnešné hlavné pojednávanie pre iné povinnosti ukončiť o 16-tej hodine. Druhý svedok, Štefan Mlynarčík bude vypočutý na ďalšom hlavnom pojednávaní v júli.

Aktualizované o 11:43 Na pojednávaní sa k vykonaným dôkazom vyjadroval aj advokát Kuciakovcov Peter Kubina, ale aj Marian Kočner. Na fotografiách boli zachytení Ján Kuciak, ale aj Daniel Lipšic. Pri Kuciakovi sledovali aj to, aký veľký nákup urobil, či kedy rozsvietil a zhasol svetlo.

Kočner hovorí, že Tóth mu mal podľa svojich odovzdať dva rovnaké kľúče - jeden preňho a jeden pre Bödöra. "Avšak tieto kľúče nie sú rovnaké," povedal Kočner. "Samozrejme obidva kľúče vznikli 13.4. 2018, čo sú dva mesiace po skutku," dodal Kočner.

Aktualizované o 10:42 Súd pred výsluchom svedkov vykonáva ešte obrazové dôkazy s USB kľúča, ktorý našli vo vile Koćnerovej manželky. Sú na nich fotografie Jána Kuciaka, ktorého sledovali, ale aj prokurátorov. K fotografiám sú popisy, čo sledovaní v tom čase robili.

Aktualizované o 09:15 Senát Špecializovaného trestného súdu vylúčil na samostatné konanie obžalovaného Tomáša Szabóa. Szabó je už právoplatne odsúdený v prípade vraždy Jána Kuciaka. V kauze prípravy vrážd prokurátorov sa na začiatku hlavného pojednávania priznal k vine v plnom rozsahu. Szabó aj vypovedal o prokurátoroch a tvrdil, že objednávku dostal od Zoltána Andruskóa. Od koho bola pôvodne, nevedel. Szabó vo výpovedi povedal, že spolu s Marčekom vraždy ani vykonať nechceli. Keďźe už urobil vyhlásenie o vine, súd bude rozhodovať len o výške jeho trestu.

Galéria fotiek (9) Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (9) Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov

Zdroj: Topky/Maarty

Dnes bude na Špecializovanom trestnom súde vypovedať Miroslav Kriak, ktorý sledoval novinárov spolu s Petrom Tóthom na Kočnerov pokyn. Ďalším svedkom je Štefan Mlynarčík. Vypovedať mal aj Peter Tóth, ten sa však ospravedlnil.

Galéria fotiek (9) Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (9) Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov

Zdroj: Topky/Maarty

Andruskó si je vinou Kočnera istý

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a tiež v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Senát päť dní vypočúval svedka Zoltána Andruskóa, ktorý od začiatku tvrdí, že vraždu Kuciaka si objednal obžalovaný Marian Kočner prostredníctvom Aleny Zsuzsovej. Andruskó tiež tvrdí, že Kočner so Zsuszovou si objednali aj vraždu prokurátorov, k tej však nakoniec nedošlo.

Galéria fotiek (9) Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (9) Dušan Kracina

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (9) Darko Dragić

Zdroj: Topky/Maarty

Právoplatné sú v kauze vraždy novinára tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Zsuzsová. Na aprílovom pojednávaní sa Tomáš Szabó priznal ku všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú v tejto kauze za vinu.