Slovenské zdravotníctvo má obrovský PROBLÉM: Hromadné výpovede lekárov a sestier! Čo je za tým?

BRATISLAVA/NITRA/KOŠICE - Situácia je vážna. Tak by sa dalo popísať to, čo sa aktuálne deje v slovenskom zdravotníctve. Mnohé sestry či lekári podali výpovede. Dôvodov je viacero a každá nemocnica sa musí s týmito problémami popasovať po svojom. O čo ide?

Národný onkologický ústav (NOÚ) dočasne uzatvoril lôžkové oddelenie zamerané na chirurgickú liečbu prsníkov. Dôvodom je nízky počet sestier a plánované letné dovolenky. Uviedla to hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová. "Pacientky z tohto oddelenia sme hospitalizovali na ďalšie tri lôžkové oddelenia v rámci Kliniky chirurgickej onkológie," doplnila hovorkyňa.

NOÚ podľa jej slov vníma situáciu v slovenskom zdravotníctve, týkajúcu sa nedostatku sestier a rovnako sa ju snaží riešiť. "V súčasnosti v našom ústave pracuje 325 sestier, ktoré sa podieľajú na každodennom plynulom fungovaní našej nemocnice," ozrejmila Kubicová.

Nejde však o jedinú nemocnicu, ktorá má problém s personálom. Údajne rovnaké problémy majú aj v Nitre či v košickom východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. Na východe mali dať výpovede desiatky ľudí, údajne až 67. Informoval o tom portál Korzár. Vedenie ústavu síce potvrdilo, že istý počet zamestnancov podalo výpovede, podľa ich slov však ide o oveľa nižšie číslo. Dôvodom, prečo mal tak veľký počet zamestnancov dať výpovede, sú údajne sympatie s exriaditeľom Františkom Sabolom, ktorého minulý rok odvolal ešte vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Na jeho miesto následne dosadil súčasného šéfa nemocnice – krízového manažéra Antona Juru. Sabol následne prešiel do súkromného sektora, údajne má v septembri otvárať nové kardiocentrum v nemocnici Košice-Šaca. „Pri vzniku pracoviska s podobným zameraním, ako má VÚSCH, v jednom meste je prirodzený pohyb zdravotníkov, s čím sme počítali a boli sme na to pripravení. Odchod oznámili 4 percentá zamestnancov, čo je oveľa nižšie číslo,“ uviedla hlavná referentka právneho odboru VÚSCH Monika Lutterová.

Ako dodala, posty odchádzajúcich zamestnancov mal nahradiť nový vysokokvalifikovaný personál. „Aj preto u nás poskytovaná zdravotná starostlivosť bude naďalej prebiehať v štandardnom režime a v špičkovej kvalite,“ zdôraznili z ústavu. Pri aktuálnom počte zamestnancov by 4 percentná tvorili asi 33 zamestnancov, teda polovicu avizovaného počtu podaných výpovedí.

Aj Nitra

Kolaps údajne hrozí detskej pohotovosti v Nitre, kde mnohí lekári vypovedali služby. Nepáči sa im totiž prístup mladších kolegov, ktorí údajne odmietajú vykonávať pohotovostnú službu. Nejde o povinnosť zo zákona, na čo sa však sťažujú najmä starší lekári, ktorí prácu na pohotovosti zastrešujú. „My chceme slúžiť, ale chceme, aby tu bola nejaká spravodlivosť. Nie je možné, aby štyridsiatnici boli doma a sedemdesiatnici zastrešovali pohotovostnú službu. To sa mi fakt nezdá fér,“ povedala pediatrička Zuzana Miškejeová z Nitry pre portál My Nitra. Situácia sa vyostrila natoľko, že starší lekári vypovedali k 30. júnu zmluvy organizátorovi pohotovostnej služby a vypísali petíciu, pod ktorou je podpísaných zhruba 26 pediatrov z okolia Nitry, Vrábeľ či Zlatých Moraviec. Tí sa striedajú na detskej pohotovosti v Nitre a hlavného lekára kraja Ľuboša Števčíka žiadajú o spravodlivosť pri rozdeľovaní služieb.

„Jún je posledný mesiac, pre ktorý viem ako organizátor zabezpečiť poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby,“ upozornila pediatrička Lýdia Jančíková, ktorá je organizátorkou detskej pohotovosti v Nitre. „Priemerný vek pediatrov v Nitrianskom okrese je 64,4 roka. Už teraz majú piati kolegovia cez sedemdesiatku. Ak chceme udržať pohotovosť, ale aj z etických dôvodov je fakt nemorálne, aby slúžili sedemdesiatnici, ktorí už nevládzu, a štyridsiatnici bola doma,“ povedala Miškejeová. Tá konštatuje, že by mali na pohotovosti pracovať všetci lekári z okolia a vynechať by sa mali len tí najstarší a nie naopak.

To, že situácia je vážna, priznal aj pediater v nitrianskej nemocnici Peter Visolajský. Podľa jeho slov to, že situáciu nik nerieši, robí zlú krv. „Ministerstvo zdravotníctva je v úzkom kontakte s Nitrianskym samosprávnym krajom. Intenzívne hľadá spôsoby, ako vzniknutú situáciu vyriešiť tak, aby bola služba poskytovaná aj po 30. júni. Rezort využije najbližšie dni na to, aby situáciu vyriešil v záujme pacientov a aj lekárov. Zároveň ubezpečuje, že zdravotná starostlivosť bude pre pacientov dostupná aj od 1. júla,“ uzavrela hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková.