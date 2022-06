Slovenskému zdravotníctvu chýba viac práce s motiváciami, tvrdí analytik INESS

BRATISLAVA - Slovenskému zdravotníctvu chýba viac práce s motiváciami a zodpovednosťou jednotlivých aktérov. Uviedol to analytik INESS Martin Vlachynský. Možné podmienenie preplácania niektorých úkonov u lekárov preventívnymi prehliadkami preto považuje za pozitívne. Je však podľa neho potrebné počkať si na detaily a prevedenie do praxe.

"Optimálne riešenie pre motivovanejších pacientov však nie je vytesané do kameňa, treba ho objavovať a neustále upravovať na základe spätnej väzby. Preto je dôležité, aby v systéme fungovali prvky konkurencie a podnikateľského objavovania, najmä zo strany zdravotných poisťovní," dodal. Analytik upozornil tiež na to, že v "postcovidovej dobe" môžu byť problémy s dostupnosťou preventívnych prehliadok. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ešte koncom mája uviedlo, že chce zvýšiť počet ľudí absolvujúcich preventívne prehliadky.

Ozrejmilo, že preto diskutuje aj o podmienení preplácania niektorých úkonov u lekára preventívnymi prehliadkami. Zdravotné poisťovne (ZP) potvrdili, že konkrétny návrh zatiaľ nepoznajú. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozornila na to, že prevencia zachytí množstvo ochorení a šetrí verejné zdroje. Zdôraznila, že podporí akýkoľvek spôsob zvyšovania povedomia a dôležitosti prevencie, ktorý zvýši záujem ľudí o preventívne prehliadky. Opatrenie, ktorého cieľom by bolo zvýšiť prevenciu u poistencov, by si pravdepodobne získalo podporu aj ZP Dôvera, reagoval jej PR špecialista Matej Štepianský. "V takom prípade by sme však preverovali také riešenie, ktoré by nebolo uniformné pre všetkých poistencov rovnako, ale konkrétne opatrenia, či už obmedzenia alebo bonusy, by boli ponechané vzťah medzi poistencami a ich zdravotnými poisťovňami," dodal.

Návštevnosť preventívnych prehliadok jednoznačne je potrebné zvýšiť, skonštatovala to Union ZP. "Detaily návrhu nepoznáme, preto sa k nemu nevieme bližšie vyjadriť, avšak radi budeme súčasťou diskusie o jeho konkrétnej podobe a možnostiach zavedenia do praxe," doplnila jej hovorkyňa. Počet ľudí, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, počas pandémie klesol, vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Napríklad u všeobecného lekára ju v roku 2020 absolvovalo 34,4 osoby vo veku 19 a viac rokov v prepočte na 100 dospelých obyvateľov.