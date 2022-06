PRIESKUM Firmy vo veľkom cítia vplyv vojny na Ukrajine: Ktoré odvetvia sú na tom najhoršie? Alarmujúce čísla!

Galéria fotiek (2) Vojna na Ukrajine

BRATISLAVA - Popri postupnom návrate do postpandemického normálu čelí väčšina podnikateľov a firiem novej výzve, a to dôsledkom vojny na Ukrajine na ich fungovanie. Iba 15 % spoločností nepocítilo žiadne dôsledky vojny na svojom biznise. Naopak, viac ako polovica spoločností pocítila stredný až vážny vplyv vojny na ich podnikanie. Vyplýva to z aprílového prieskumu ČSOB na vzorke 300 podnikov, ktorý banka pripravila v spolupráci s agentúrou Datank.