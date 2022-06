Správa, ktorá Zelenského nepoteší: Západní predstavitelia majú rokovať o ukončení vojny! Bez Kyjeva

WASHINGTON/KYJEV - Americkí predstavitelia sa v posledných týždňoch pravidelne stretávajú so svojimi náprotivkami z Británie a Európskej únie a rokujú o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine diplomatickou cestou. Americkej stanici CNN to povedali zdroje oboznámené s týmito rokovaniami.

Ukrajina sa rozhovorov priamo nezúčastňuje, hoci USA predtým sľúbili, že "o Ukrajine bez Ukrajiny" sa nič nerozhodne, podotkla CNN. Jedným z prejednávaných scenárov je návrh, s ktorým prišlo v máji Taliansko. Predpokladá, že Ukrajina sa výmenou za bezpečnostné záruky zaviaže k neutralite voči NATO a že Kyjev a Moskva budú rokovať o budúcnosti ukrajinského polostrova Krym a oblasti Donbasu na východe Ukrajiny. Podľa informácií CNN však zatiaľ nie je jasné, ktorý variant USA považujú za vhodný pre ďalšie diskusie. Dva zdroje CNN povedali, že USA v skutočnosti taliansky scenár nepodporujú.

Galéria fotiek (3) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil frontové pozície v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Medzi západnými predstaviteľmi zároveň podľa informácií stanice narastajú obavy, že ak sa Ukrajina a Rusko nevrátia k rokovaniam, vojna sa pretiahne na dlhý čas, možno aj na roky. V polovici mája Moskva aj Kyjev potvrdili, že v diplomatických rozhovoroch o ukončení konfliktu nepokračujú.

Galéria fotiek (3) Sergej Lavrov

Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

Podľa Moskvy prerušenie rokovaní nastalo kvôli Kyjevu, ktorý nereagoval na ruský návrh dohody. Kyjev naopak tvrdí, že Rusko nechápe situáciu a nereflektuje zmeny, ku ktorým došlo od začiatku vojny. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba v máji v rozhovore zverejnenom listom Financial Times povedal, že Ukrajina zvýšila svoje ambície a nebude usilovať o obyčajné zatlačenie ruských vojsk do pozícií, ktoré mali pred 24. februárom, ale o oslobodenie celého svojho územia. Tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa postavil proti tlaku zo strany niektorých západných predstaviteľov a komentátorov, aby Ukrajina pristúpila na územné ústupky. Zelenskyj napríklad kritizoval vystúpenie bývalého amerického ministra zahraničia Henryho Kissingera, ktorý na Svetovom ekonomickom fóre v Davose uviedol, že Ukrajina by mala prijať ruskú okupáciu Krymu.