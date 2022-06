V centre hlavného mesta sa na poludnie protestovalo: Dôvodom bolo sto dní vojny! TOTO požadujú Rusi žijúci na Slovensku

V sobotu sa pred Ruskou ambasádou stretli desiatky ľudí, ktorí mali jasný cieľ. Vyjadril svoje znepokojenie nad tým, ako dlho trvá vojna na Ukrajine. "Chceme ukázať, že počas tohto obdobia pokračuje neľudská katastrofa, ktorá každý deň vedie k novým a novým obetiam. Požadujeme, aby sa šialenú vojnu zastavila, aby vlády predĺžili podporu boja Ukrajiny za jej nezávislosť a slobodu pre celú Európu, a aby sa zastavila ruská represie voči ruským občanom, ktorí nesúhlasia s vojnou," uviedol organizátor protestu Evgenii Bugreev.

Pred ruskou ambasádou sa následne stretli desiatky Rusov, ktorí Slovensko aktuálne požadujú za svoj domov a s vojnou nesúhlasia. Spolu so sebou priniesli aj sto fotografií, z každého dňa vojny jednu. Tie zobrazujú napríklad to, ako bolo v prvé dni evakuované hlavné mesto Kyjev, ako boli bombardované mestá Charkov, Odesa, Mariupoľ, Buča, Severodoneck a podobne. "Každý deň sa udialo niečo zlé, nejaká katastrofa. Na fotkách vidieť ľudí, ktorí stratili svojich blízkych, prišli o svojich rodičov, deti. Stále budeme tvrdiť, že vojna je brutálna katastrofa, ktorá sa nikdy nemala začať," povedal Bugreev. Vyzval preto Rusko, aby ukončilo vojnu čo najskôr a aby stiahlo svoju armádu z Ukrajiny. Poukázal na to, že v Rusku denne zadržia a trestné stíhajú desiatky až stovky ľudí, ktorí nesúhlasia s vojnou, pričom do dnešného dňa ich bolo zadržaných vyše 15-tisíc.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Spolu s protestujúcimi Rusmi sa však pred ruskú ambasádu postavila aj ukrajinská rodina, ktorej sa podarilo utiecť pred vojnou ešte v prvý deň invázie. Ide o otca, matku a dve deti - dcéru a syna. "Ďakujeme za to, že vám môžeme priamo do očí povedať, že sme s vami, a že nie všetci Rusi stoja za vojnou. Nie všetci Rusi podporujú vojnu a Putina," uzavrel organizátor. Na konci protestu kričali všetci zúčastnení heslo "nie vojne".