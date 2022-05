PRÁVE TERAZ Doprava v Bratislave je opäť na niektorých úsekoch spomalená

Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na diaľnici D2 za odpočívadlom Lamač v smere na Stupavu, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Čiastočne sú blokované oba pruhy, tvoria sa kolóny, tunel preto priebežne uzatvárajú. Kolóna sa tvorí už od výjazdu z Petržalky na Most Lanfranconi. Hlásené sú polhodinové zdržania na diaľnici aj na obchádzke cez Patrónku.

Nehoda je aj na D1

So zdržaním treba počítať aj na Zlatých Pieskoch pri obratisku električiek v smere do centra, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Približne 15 minút si vodiči postoja na Račianskej ulici v smere do centra. Premávka sa spomaľuje aj v Petržalke, kde sa v ľavom pruhu zrazili tri autá na Námestí hraničiarov smerom od Osuského ulice.

Nehodu evidujú aj na diaľnici D1 pred Bratislavou v smere zo Senca. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržanie je zhruba desať minút. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy si vodiči postoja 25 minút, na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy sa motoristi zdržia zhruba 20 minút.