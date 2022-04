PRÁVE TERAZ Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie advokáta Mareka Paru do väzby

BRATISLAVA - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) návrh na vzatie obvineného advokáta Mareka Paru do väzby. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Prominentný advokát Marek Para je obvinený z napomáhania zločineckej skupine. Podľa vyšetrovateľov mal na pokyn nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zdiskreditovať prokurátora Vasiľa Špirka.

Z uznesenia o vznesení obvinenia prominentnému advokátovi Marekovi Parovi, ktoré majú Topky k dispozícii, vyplýva, že obvinený Para vedome napomáhal členom zločineckej skupiny. "Skupina bola formovaná minimálne od roku 2012 a zosnoval ju Ing. Norbert Bödör za súčinnosti Tibora Gašpara a ďalších, kde cieľom tejto skupiny bolo páchať najmä trestné činy korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, za účelom priameho aj nepriameho získania finančných a iných výhod pre jej členov," píše sa v uznesení.

Môžu mu pozastaviť advokáciu

Ako priblížila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, prokurátor žiada pre obvineného kolúznu väzbu. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, či mariť vyšetrovanie.

Slovenská advokátska komora ešte skôr uviedla, že k automatickému pozastaveniu výkonu advokácie by prišlo v situácii, ak by bol ktorýkoľvek advokát vzatý do väzby, nastúpil na výkon trestu, prípadne mu bola prvostupňovým súdom vyslovená vina za úmyselný trestný čin. Komora môže tiež pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci.

Galéria fotiek (2) Robert Fico, Pavol Gašpar, Marek Para

Zdroj: Ján Zemiar

"K rozhodovaniu o fakultatívnom pozastavení výkonu advokácie dochádza spravidla v štádiu trestného konania po zamietnutí sťažnosti dotknutého advokáta alebo advokátky voči vzneseniu obvinenia," dodali z kancelárie SAK. Ku konkrétnej kauze sa nevyjadrili, keďže nemajú oprávnenie komentovať živé prípady.

Paru zadržali v rovnaký deň ako exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten je spolu s Robertom Ficom obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Para je známy advokát, zastupuje Mariana Kočnera či Norberta Bödöra. Často sa objavuje aj na tlačových konferenciách s predsedom Smeru. Aktuálne je v cele policajného zaistenia.