MIMORIADNE Polícia objasnila, ako to bolo so zadržaním Kaliňáka: Vyrušili ho pri relaxe na rybách?

Kaliňákov zástupca David Lindtner po výsluchu Kaliňáka skonštatoval jednoznačne to, že podali sťažnosť aj námietku zaujatosti.

Policajné orgány vzhľadom na veľkú medializáciu prípadu ešte podrobne dovysvetlili okolnosti, za akých došlo k zadržaniu Kaliňáka. "K zadržaniu obvineného došlo dňa 20.04.2022 pred vstupom na pozemok jeho chaty, v ktorej sa predtým nachádzal, po tom čo ho vyšetrovateľ telefonicky kontaktoval. (..) Počas celého úkonu neboli voči obvinenému použité žiadne donucovacie prostriedky a nedošlo k žiadnemu poškodeniu na majetku. Po zadržaní bolo obvinenému umožnené, na jeho žiadosť, rozlúčiť sa s rodinnými príslušníkmi. Následne bola vykonaná jeho eskorta na NAKA PPZ k vykonaniu ďalších procesných úkonov," píše polícia priebeh zadržania na chate.

Isté je, že Kaliňák minimálne jednu chatu vo vlastníctve má. Ešte pred dvoma rokmi sme totiž odhalili, ako si po odchode z politiky užíval relax pri rybačke na chalupe v obci Bodíky pri ramene Dunaja. Je veľmi pravdepodobné, že práve na tejto chate k spomínanému zadržaniu došlo.

Polícia koná výhradne podľa zákona, nie podľa rozmarov politikov. V súvislosti s obvinením šéfa Smeru-SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka to na sociálnej sieti uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). "Politici si nesmú myslieť, že sú nadľudia, nesmú si byť istí svojou nedotknuteľnosťou a nakoniec, musia vedieť, že pred zákonom sme si všetci rovní," skonštatoval. Ak si niekto myslí, že akýkoľvek člen vlády vymýšľa nápady, ako niekoho obviniť, podľa Mikulca sa mýli.

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič si myslí, že len neúplatní vyšetrovatelia môžu prinávratiť dôveru v právny štát.

Fico s Kaliňákom podľa svedectiev mnohých členov ich mafie hrubým spôsobom zneužívali policajný zbor na kriminalizáciu... Posted by Igor Matovic on Wednesday, April 20, 2022

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rešpektuje postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Uviedla to v súvislosti s obvinením expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Zdôraznila, že je potrebné počkať na ďalšie procesné úkony. Politicky komentovať takéto procesy podľa nej nie je vhodné.

"Rešpektujem to, že je to postup orgánov činných v trestnom konaní. Všetci sme si rovní pred zákonom. Jediné, čo k tomu môžem povedať, je, že je potrebné počkať na ďalšie procesné úkony zo strany vyšetrovateľov a prokuratúry," povedala novinárom Čaputová, ktorá je na oficiálnej návšteve Talianska.

Po niekoľkých hodinách sa na sociálnej sieti k obvineniu vyjadril už aj sám predseda Fico. Sám hovorí o tom, že ho už štvrtýkrát politicky obvinili. "Nie preto, že by som bol podozrivý z korupcie alebo inej ekonomickej trestnej činnosti. Ale preto, že si ako opozičný politik robím svoju robotu. Ide o čistú politickú pomstu," odpovedá na dnešné obvinenia Fico. "Toto zúfalé politické divadlo Matoviča, Hegera a Čaputovej nás v Smere, ani mňa osobne nezastaví v politickej opozičnej práci. Viac povieme dnes na tlačovej konferencii," odkázal cez video Fico.

David Lidntner je bývalý sudca, ktorý bude v tomto prípade Kaliňáka a Fica zastupovať. Práve zadržanie exministra Kaliňáka popísal Lidntner veľmi podrobne. Kaliňák mal byť na rybačke so synmi a manželkou mimo Bratislavy. "Chlapci sa na to pozerali, ako im berú tata, je to určitý spôsob politickej pomsty," povedal právny zástupca Lidntner, ktorý dodal, že tieto udalosti nás 'vracajú ešte pred 50. roky'.

Advokáta Mareka Paru bude právne zastupovať Michal Mandzák . "Obvinenie voči môjmu kolegovi Marekovi Parovi chápem ako hrubý zásah do úkonu práva na obhajobu," povedal Mandzák novinárom.

Obvinenie súvisí podľa denníka SME so zbieraním kompromitačných materiálov na Igora Matoviča, Andreja Kisku ale aj prokurátora Vasiľa Špirka. Zakomponované je v ňom aj komunikovanie cez platformu Threema s Marianom Kočnerom, kde si písal s Bödörom a Fica nazývali viackrát „šéfom“. Obvinenie Fica sa zakladá na tom, že mal údajne túto skupinu Bödörovcov chrániť aj potom, ako viacerí z nich končili vo väzbe.

Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní vo veci obvinenia Roberta Kaliňáka, Roberta Fica a spol je podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) ich autonómnym rozhodnutím. "Verím, že je podložené dôkazmi," povedal zatiaľ skromne predseda vlády.

Podpredseda Smeru-SD a poslanec Ľuboš Blaha sa v týchto chvíľach presunul na centrálu strany na Súmračnej ulici a novinárom iba stručne a s úsmevom na tvári odkázal, že o 14:00 bude k predmetnej téme tlačová konferencia.

Na aktuálne otázky nám odpovedala aj Kandelária NR SR. "Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky tejto chvíli neeviduje žiadne doručenie žiadosti na vydanie na stíhanie poslanca Roberta Fica," informovala nás hovorkyňa Kollára Michaela Jurcová.

Podobne je to aj v prípade Mandátového a imunitného výboru NR SR. Z tohto nás zase informovala predsedníčka Anna Andrejuvová (OĽaNO). "Na mandátový a imunitný výbor k medializovanej informácii o obvinení Roberta Fica nebolo doposiaľ nič doručené," píše sa v stanovisku.

Pred centrálou Smeru na Súmračnej ulici to momentálne vyzerá pokojne.

Prípad a zadržanie spomínaných osôb už potvrdila aj polícia na sociálnej sieti. "Národná kriminálna agentúra dnes vykonáva na území SR viaceré akcie, v rámci ktorých boli obvinené viaceré osoby, okrem iných aj osoby M.P., R.K. a R.F.," píšu policajné orgány.

Okrem Roberta Kaliňáka mali dnes príslušníci NAKA zadržať aj advokáta Mareka Paru, ktorý zastupuje aj Norberta Bödöra.

Obvinenie zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny

Informácie pochádzajú z Denníka N. NAKA dnes podľa ich zdrojov zadržala Roberta Kaliňáka ako bývalého šéfa rezortu vnútra. Toho mali obviniť spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny.

Kým Kaliňáka mali fyzicky zadržať, u Fica sa to nestalo. Na tento úkon totiž treba súhlas Národnej rady, kde Fico pôsobí ako poslanec. Obvinení majú byť aj z trestného činu ohrozenia daňového tajomstva. Celý prípad má mať súvis s kauzou Očistec.

V rámci akcie Očistec zadržali už aj koncom roka 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov. Výnimkou nie je ani bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý šéf NAKA Peter Hraško alebo bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer.