EXKLUZÍVNE Robert Kaliňák po odchode z politiky: FOTO Útek z mesta na novú chalupu, takto relaxuje exminister

Podľa katastra nehnuteľností sa majiteľom chalupy v tichej lokalite neďaleko Bratislavy v obci Bodíky stal bývalý minister iba 13. mája tohto roka. Kaliňák nám potvrdil, že sa k nehnuteľnosti dostal klasiky, ako väčšina smrteľníkov cez inzerát. „ Po mojom odchode z politiky sme s manželkou dlhšie rozmýšľali nad vidiekom. Chcem sa viac venovať deťom a toto bolo ideálne miesto na víkendový oddych,“ povedal nám.

Zdroj: Ján Zemiar,

Keďže s manželkou a dvomi deťmi bývajú v byte, hľadali miesto, kde by mohli tráviť čas mimo hlavného mesta. „ Mám rád vodu, môj dedo bol námorník, je to tiché miesto, milí susedia, deti môžu byť celý deň vonku, tak ako keď sme boli deťmi my,“ reagoval exminister s tým, že mu táto chalupa padla hneď do oka.

Nám sa v pondelok podvečer podarilo nafotiť Kaliňáka, ako si užíva oddych sám. V záhrade zaparkované terénne auto a na móle sedí s cigaretou v ruke a chytá ryby. „Áno, okrem iného rád chodím na ryby, nie som síce rybár, lebo tí to vedia, ale rád na ne chodím,“ prezradil s tým, že už sa mu podarilo uloviť aj ostrieža. „Ale keďže ryby nejem, tak som ho pustil,“ dodal.

Kolaudáciu ani žiadnu párty vraj na chalupe ešte nemal a ani neplánuje. Koľko za ňu zaplatil neprezradil.