Pokračuje vojna v polícii? Známych kajúcnikov obvinili! Krajská prokuratúra mlčí, Kubina hovorí o zastrašovaní

Bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó a exnámestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa opäť skončili v putách. Vyšetrovateľ ich viní z toho, že krivo svedčili v prípade úplatku bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Pčolinského opätovne obvinili po tom, čo mu generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe kontroverzného paragrafu 363 zrušil obvinenia.

Exšéf Slovenskej informačnej služby mal prijať úplatok 40-tisíc eur za to, že nebudú ďalej rozpracovávať a odpoćúvať podnikateľa Zoroslava Kollára. Úplatok si mal rozdeliť práve s Borisom Beňom, ktorý v prípade aj svedčí. Pčolinský obvinenia popiera a tvrdí, že žiadny úplatok nevzal.

Je to účelové, tvrdí advokát

Podľa advokáta Petra Kubinu, ktorý zastupuje Borisa Beňu, ide o účelovú obhajobu a odplatu Pčolinského za to, že sa rozhodol pravdivo vypovedať. "Môj klient to vníma ako pokus o zastrašenie a vydieranie len za to, že sa rozhodol hovoriť pravdu a v tomto rozhodnutí zotrváva. Doteraz bol v tejto veci viacnásobne vypočutý za prítomnosti obhajoby V. P., naposledy v trvaní dvoch dní. Vypovedal vždy pravdivo. Ak by to mal zmeniť, musel by začať klamať a to sa nestane. Výpovede môjho klienta ako aj druhého svedka Ľ. Makóa ohľadom účasti obvineného V. P. na trestnej činnosti sa navzájom dopĺňajú. Rozporné sú len v nepodstatných detailoch, čo však ich vierohodnosť posilňuje," napísal Kubina na sociálnej sieti.

ZASTRAŠIŤ A ZNECHUTIŤ Môj klient toto obvinenie vyhodnocuje ako účelovú obhajobu a odplatu zo strany obvineného V. P.... Posted by Peter Kubina on Saturday, April 2, 2022

Podľa neho sa Pčolinský snaží vyhnúť nestrannému a nezávislému súdu, ktorému prináleží vyhodnotiť pravdivosť a vierohodnosť svedkov Makóa a Beňu. Exšéf SIS sa podľa Kubinu súdu snaží vyhnúť aj tým, že vyvíja nátlak na svedkov nedôvodným trestným stíhaním.

"V každom trestnom spise sa nachádzajú dôkazy v neprospech obvinených rovnako ako dôkazy v ich prospech. Prípadné rozpory v týchto dôkazoch sa vyhodnocujú a odstraňujú pred súdom na hlavnom pojednávaní, a nie v paralelnom trestnom konaní za krivé obvinenie a krivú výpoveď vedenom ešte predtým, ako pravdivosť a vierohodnosť výpovedí vyhodnotil v meritórnom rozhodnutí príslušný súd alebo prokurátor. Nemožno nateraz vylúčiť ani to, že zosnovatelia tohto trestného stíhania si od neho sľubujú aj to, čo si sľubovali ale nedosiahli stíhaním osôb Zeman, Petrov a Dömötor v lete minulého roka. Teda získanie vynútených “akože dôkazov” o ovplyvňovaní svedkov vyšetrovateľmi NAKA, ktoré by im umožnili viesť ďalšie vykonštruované trestné stíhania s cieľom zastrašiť a znechutiť osoby podieľajúce sa na objasňovaní závažnej protispoločenskej činnosti v minulých rokoch," dodal Kubina.

Krajská prokuratúra mlčí

V prípade sme oslovili aj Krajskú prokuratúru v Bratislave, ktorá prípad dozoruje, avšak do dnešného dňa sme nedostali žiadnu odpoveď. Hovorca Juraj Chylo povedal len to, že nateraz nebudú poskytovať žiadne informácie. O zadržaní Makóa a Beňu neinformovala ani polícia, ktorá tak zvyčajne robí aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Vyjadril sa však Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý tvrdí, že vierohodnosť svedkov Makóa a Beňu, bola doteraz vierohodne preukázaná. "Vierohodnosť výpovedí týchto dvoch svedkov bola opakovane potvrdená právoplatnými rozsudkami súdov v iných trestných veciach (naposledy v trestnej veci odsúdených P. Gašparoviča a L. Vičana). Ani jeden z týchto svedkov nemá malignú motiváciu vypovedať proti obvinenému Ing. V. P., keďže až do vznesenia obvinenia v tejto trestnej veci udržiavali spolu priateľské vzťahy," uviedol Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dozoruje trestné stíhanie vo veci úplatku Pčolinskému.

Výpovede svedkov sú dôverné

Zadržanie Makóa Beňu vyšetruje vyšetrovateľ Okresného policajného riaditeľstva Bratislava III Marek Kazík. Oboch obvinil potom, ako vypočul piatich svedkov. Podľa DenníkaN, ktorý cituje z uznesenia o vznesení obvinenia, Kazík týchto svedkov vypočul v režime dôverné. To znamená, že nie je možné uviesť, čo vypovedali.

Podľa portálu sú všetci svedkovia buď súčasní alebo bývalí príslušníci SIS. V uznesení stojí, že ide o: P. B., druhý zástupca sekcie vnútorného spravodajstva; P. G., riaditeľ vnútorného spravodajstva, T. K., zástupca riaditeľa 4. odboru spravodajsko-technickej sekcie, P. T., oddelenie ochrany SIS.

Okrem týchto svedkov má proti Makóovi a Beňovi svedčiť aj správa komisie, ktorú zriadil súčasný riaditeľ SIS Michal Aláč. Vyšetrovateľ upozornil aj na rozhory vo výpovediach Makóa a Beňu, na ktoré podľa neho upozornila aj generálna prokuratúra, keď podľa paragrafu 363 zrušila Pčolinskému prvé obvinenie.