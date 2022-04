Závislosť od Ruska sa musí znížiť: Dôležité je TOTO plynové prepojenie! Odpojiť sa môžeme do roka, no hrozí obmedzenie

Mnohých cez víkend prekvapil výrok ministra hospodárstva Richarda Sulík o tom, že je ochotný platiť za plyn v rubľoch, ak by to znamenalo obmezdenie prevádzky. Svoje tvrdenia neskôr poopravil. Síce uznáva, že odpojiť sa od ruského plynu hneď je takmer nemožné, jeho rezort však na tom pracuje.

Dôležité je čo najskoršie dobudovanie plynového prepojenia Slovenska a Poľska

Lídri Európskej únie už oznámili, že je potrebné významne znížiť závislosť krajín od ruského plynu a ropy, no úplné odstrihnutie je možné v horizonte niekoľkých rokov. Rovnako odmietli splniť požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina uskutočniť platby v rubľoch. Išlo by o porušenie medzinárodného kontraktu, podľa ktorého krajiny za plyn platia v eurách. Ministerstvo hospodárstva v reakcii pre Topky uviedlo, že dlhodobo pracuje na znižovaní energetickej závislosti od Ruska.

"Po plynovej kríze v roku 2009 sa podarilo diverzifikovať trate a plyn je možné doviesť na Slovensko prakticky z ktoréhokoľvek smeru. Za veľmi dôležité považujeme aj čo najskoršie dobudovanie plynového prepojenia Slovenska a Poľska. Ide o severojužné prepojenie Európy, ktoré umožní dodávky plynu z Nórska a cez terminály v Poľsku aj LNG plyn z celého sveta," uviedol rezort.

Európa by sa vedela odpojiť od ruských dodávok energií najskôr za rok

Rovnako je podľa rezortu možné dovážať na Slovensko z iných smerov i ropu. "V každom prípade však nie je možné zo dňa na deň odstrihnúť sa od ruských energetických dodávok. Treba si uvedomiť, že Európa by sa vedela odpojiť od ruských dodávok energií najskôr za rok, a to za predpokladu, že by sa znížila spotreba plynu o 15 percent a naplno využili všetky kapacity na LNG. Slovensko plne podporuje spoločný postup členských krajín EÚ, vrátane jednotného nákupu plynu pre celú Úniu," uvádza rezort.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek potvrdil, že nie je možné okamžité odstrihnutie Slovenska od dodávok zemného plyn z Ruska. Na túto zmenu je podľa neho treba päť rokov, i keď krízový scenár ráta aj s jednoročným termínom. V takom prípade by sa Slovensko nevyhlo určitému obmedzovaniu dodávok.

Rezort hospodárstva intenzívne pracuje na znížení závislosti od plynu z Ruska

V súčasnosti je zníženie závislosti od dodávok z Ruska aktuálnejšie viac, než kedykoľvek predtým. Dôvodom je stále trvajúci konflikt na Ukrajine. "Rezort hospodárstva intenzívne pracuje na znížení závislosti od plynu z Ruskej federácie. Ak by došlo k reálnemu zastaveniu dodávok plynu zo strany RF, Slovensko bude vychádzať z platnej legislatívy, teda zákona o energetike, ktorý definuje nevyhnutné kroky počas krízovej situácie," uviedol rezort.

MH SR má na základe tohto zákona vypracovaný aj preventívny akčný plán a núdzový plán. Oba plány sú datované k decembru 2019. "Zdôrazňujeme však, že prípadné zastavenie dodávok plynu z RF bude potrebné riešiť spoločne na úrovni EÚ, pretože približne 40 % plynu v rámci EÚ je v súčasnosti dodávaných z Ruska," dodáva rezort.

Zo Slovenska individuálne platby za plyn v rubľoch posielať nebudeme

I keď Slovensko patrí v rámci Európskej únie ku krajinám najzávislejším od ruského zemného plynu, neplánuje za túto surovinu platiť rubľami tak, ako to požaduje ruský prezident Putin. Povedal to včera štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek v diskusii organizovanej Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ) o vplyve konfliktu na Ukrajine na energetickú bezpečnosť Slovenska.

Galéria fotiek (6) Iniciatíva Mier na Ukrajine kritizovala Sulíkove vyjadrenia. Na protest mu priniesli "jeho vlastný" rubeľ.

Zdroj: Mier na Ukrajine

"Zo Slovenska individuálne platby v rubľoch posielať nebudeme," povedal Galek. Zmena tejto pozície by podľa neho mohla nastať iba v prípade, ak sa takomto postupe dohodne celá Európska únia a tento postup by bol "nevyhnutný". Dekrét, ktorým ruský prezident platbu v rubľoch nariaďuje, podľa Galeka v súčasnosti skúma Európska komisia. Mohol by totiž porušovať sankcie EÚ. Štátny tajomník si však myslí, že k platbe za zemný plyn v rubľoch nikdy nedôjde.

Náhradou za súčasné dodávky plynu

Firmy medzičasom dostávajú podľa štátneho tajomníka nejasné informácie. Mali by si zriadiť v ruskej banke dva účty, jeden v rubľoch a druhý v dolároch či eurách a zároveň by mali ruského dodávateľa plynu Gazprom splnomocniť k prevodom platby na ruble. "Toto v podstate nie je nič iné ako doteraz," povedal Galek. Gazpromu podľa neho ani doteraz nikto nezakazoval, aby si platby zamenil dodatočne na akúkoľvek inú menu.

Poradca prezídia SPNZ Ján Klepáč upozornil, že spotreba elektrickej energie na Slovensku je približne 30 terawatthodín (TWh) ročne, no plynu viac ako 50 TWh. Tieto údaje by podľa neho mal mať na mysli každý, kto hovorí o možnom rýchlom odpojení sa od ruského plynu.2

Náhradou za súčasné dodávky by mohol byť dovoz skvapalneného zemného plynu cez terminály a potrubia z Poľska či z Chorvátska. Kapacita poľského terminálu, ktorý Poliaci vystavali najmä na zabezpečenie vlastnej energetickej bezpečnosti, je však približne na úrovni ročnej spotreby Slovenska a kapacita terminálu v Chorvátsku je približne polovičná. Riešením by boli aj investície do infraštruktúry a vybudovanie ďalších plynovodov. Ide však o časovo a investične náročné investície, ktoré boli pozastavené aj pre plány Európy na odchod od fosílnych palív.