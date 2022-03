Poslanci nepodporili Valáškov návrh: Nevyhlásili stav klimatickej núdze

BRATISLAVA - Parlament nevyhlásil stav klimatickej núdze. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní nepodporili návrh na jej vyhlásenie, ktorý predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Parlament mal podľa návrhu požiadať vládu, aby pripravila do konca roka návrh tzv. klimatického zákona. Mal obsahovať záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu Slovenska najneskôr do roku 2050 a cieľ zníženia emisií skleníkových plynov najmenej o 60 percent do roku 2030.