VIDEO Hrozivý dôsledok silného prdu: Mladík oslepol po tom, ako si silno uľavil!

DETROIT - Lekár vysvetlil, ako môžu niektoré vetry ovplyvniť zrak po tom, čo jeden z užívateľov TikToku tvrdil, že na tri minúty oslepol. Takýto dôsledok uvoľňovania plynov je veľmi zriedkavý, no stať sa môže. Doposiaľ ale neexistujú spoľahlivé štúdie, ktoré by informovali o priamej súvislosti medzi vypúšťaním vetrov a slepotou.

Keď práve nevykonáva kozmetické procedúry, YouTuber a plastický chirurg Anthony Youn (50) z amerického Detroitu trávi čas zdieľaním poznatkov z oblasti rôznych medicínskych tém na TikToku a diskutuje o všetkom od bizarných trendov až po užitočné rady. Nedávno mu jeden užívateľ prezradil, že raz si uľavil tak, že na tri minúty oslepol. Lekár sa rozhodol vysvetliť, že hoci sa to nestáva často, môže k tomu dôjsť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: thinkstock.com

Svoje video začal zdôraznením, že oslepnutie v dôsledku vypustenia vetrov je veľmi nepravdepodobné. Ak je plyn, ktorý vypúšťate, extrémne štipľavý, môže obsahovať veľké množstvo sírovodíka. "Štúdie ukazujú, že sírovodík je veľmi účinný pri znižovaní krvného tlaku a ak zníži krvný tlak do centrálnej sietnicovej tepny, váš tichý, ale smrtiaci plyn by vás teoreticky mohol oslepiť," Youn.

O priamych súvislostiach medzi uvoľňovaním vetrov a slepotou sa toho vie len veľmi málo, hoci existujú špekulácie o tom, aké nebezpečné môže byť vypúšťanie plynov. Ako sa však ukazuje, plyny vo všeobecnosti nie sú nebezpečné. V roku 2017 optometrik Amir Mozavi z USA vo svojom článku poukázal na to, že vo vetroch sa nachádza predovšetkým metánový plyn, ktorý neobsahuje baktérie. Navyše, všetky baktérie, ktoré by mohli byť prítomné vo vetroch, by rýchlo umreli, ak by sa dostali mimo tela.

Pokiaľ ide o predstavu potenciálne smrteľných vetrov, odborníci zhruba pred dvadsiatimi rokmi hodnotili rozdiel vo vypúšťaní plynov cez oblečenie v porovnaní s ich vypúšťaním priamo do vzduchu. Ukázalo sa, že pokiaľ si uľavujete priamo do vzduchu, v ovzduší budú prítomné baktérie podobné tým, ktoré sa nachádzajú na koži a v črevách. Tie však nie sú škodlivé.