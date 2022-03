Rusi vyplašili Nemcov, ktorí pre plyn zvolávajú krízový štáb: Sulík pripomína, že nám pomohla aj kríza z roku 2009

archívne video

Nemci zvolali krízový štáb a spustili prvý stupeň varovania

Nemecko očakáva problémy s dodávkami ruského plynu. Minister hospodárstva a ochrany klímy Robert Habeck dnes oznámil, že vyhlásil stupeň včasného varovania, čo je prvý z troch varovných stupňov. Habeck uviedol, že teraz bude o energetickej bezpečnosti Nemecka rokovať krízový štáb. Berlín zhoršenie zásobovania nevylučuje v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a ruskou požiadavkou platiť za plyn v rubľoch.

"Je to preventívne opatrenie," povedal Habeck a dodal, že Nemecko musí byť pripravené na akýkoľvek vývoj. "Musíme byť nachystaní pre prípad, že Rusko situáciu vyhrotí," vyhlásil. Uviedol, že Nemecko je teraz energeticky zaistené. "Nie sú ani problémy s dodávkami plynu," povedal.

Na ministerstve hospodárstva tak bude každý deň konať krízový tím, ktorý pracuje na rôznych možnostiach vývoja. "Ak by to bolo nutné, prikročili by sme k ďalším opatreniam na zabezpečenie zásobovania," uviedol. Pripravení musia byť podľa Habecka aj odberatelia, od ktorých sa teraz očakáva úspora spotreby. "Sme v situácii, keď musím konštatovať, že každá ušetrená kilowatthodina energie pomôže," povedal.

Habeck pred týždňom oznámil, že Nemecko sa do jesene môže zbaviť závislosti na ruskom uhlí a do konca roka možno na ruskej rope, do polovice roku 2024 potom môže byť krajina nezávislá aj na ruskom plyne. V prípade plynu dnes spomenul, že Nemecko v posledných týždňoch znížilo dovoz plynu z Ruska z 55 na 40 percent.

Slovenské ministerstvo pracuje na znížovaní závislosti od Ruska

Je preto logické, že sme sa obrátili aj na naše, slovenské ministerstvo hospodárstva a či nechystá podobné kroky aj minister Richard Sulík. "V prvom rade je potrebné uviesť, že Slovensko všetky kroky a prípadné rozhodnutia v oblasti energetiky koordinuje a bude koordinovať s členskými krajinami EÚ. Ministerstvo hospodárstva SR dlhodobo pracuje na znižovaní energetickej závislosti od Ruska," píše tlačové oddelenie Sulíkovho rezortu.

Paradoxne nám mierne pomohla plynová kríza z roku 2009

Kľúčové obdobie v prípade tejto krízy sa zrejme odohralo už pred vyše 10 rokmi počas plynovej krízy, kedy prišlo k dôležitému míľniku. "Po plynovej kríze v roku 2009 sa podarilo diverzifikovať trate a plyn je možné doviesť na Slovensko prakticky z ktoréhokoľvek smeru. Za veľmi dôležité považujeme aj čo najskoršie dobudovanie plynového prepojenia Slovenska a Poľska. Ide o severojužné prepojenie Európy, ktoré umožní dodávky plynu z Nórska a cez terminály v Poľsku aj LNG plyn z celého sveta. Rovnako je možné dovážať na Slovensko z iných smerov i ropu," pripomína ministerstvo.

Nemôžeme sa odstrihnúť zo dňa na deň

Nič však nie je možné uponáhľať, aspoň to tvrdí ministerstvo. "V každom prípade však nie je možné zo dňa na deň odstrihnúť sa od ruských energetických dodávok. Treba si uvedomiť, že Európa by sa vedela odpojiť od ruských dodávok energií najskôr za rok, a to za predpokladu, že by sa znížila spotreba plynu o 15 percent a naplno využili všetky kapacity na LNG," uzavrelo tlačové oddelenie MH SR.