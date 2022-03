Ak naše kapacity nebudú stíhať, s ošetrením utečencov pomôžu iné štáty, uviedol minister Lengvarský

BRATISLAVA – V prípade, ak by v súvislosti so zvýšeným prílevom chorých či zranených utečencov hrozili nedostatočné zdravotnícke kapacity na Slovensku, je pripravený systém, aby Slovensku pomohli iné štáty. Pred rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).