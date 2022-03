Pellegrini vyzýva vládu, aby konštruktívne informovala o dôsledkoch vojny pre Slovensko

BRATISLAVA - Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) vyzýva vládu, aby konštruktívne informovala o dôsledkoch vojny na Ukrajine na ekonomiku SR či štátny rozpočet, ale aj o pripravenosti na zabezpečenie obrany krajiny, zdravotnej starostlivosti pre občanov a o plánoch v ďalších oblastiach. Vláda podľa neho musí vziať do rúk zodpovednosť za riešenie utečeneckej krízy a zabezpečiť fungovanie jednotlivých zložiek štátu. Opakovane vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby na schôdzi Národnej rady (NR) SR informoval o plánoch na zabezpečenie všetkých týchto oblastí.

Pripomenul, že vláda musí myslieť najmä na národnoštátne záujmy. Za prvoradú úlohu označil zabezpečenie obrany krajiny. Poznamenal, že to nie je možné len vlastnými kapacitami a naša armáda nedisponuje všetkými potrebnými spôsobilosťami. Podčiarkol potrebu spolupráce so spojencami. Druhú kľúčovú úlohu vlády vidí vo vyrovnaní sa s humanitárnou katastrofou a zvyšujúcimi sa počtami utečencov.

"Treba posilniť štátom organizované subjekty na hraniciach," uviedol Pellegrini s tým, že štátne inštitúcie musia začať riešiť situáciu a nenechávať všetko na dobrovoľníkov. "Nemôžeme sa spoliehať na to, že táto solidarita dokáže suplovať neschopnosť vlády." Apeluje aj na koordináciu procesov medzi jednotlivými zložkami štátu, medzi samosprávami a okresnými úradmi, ale aj medzi Ústredným krízovým štábom a regionálnymi krízovými štábmi.

Vláda by podľa Pellegriniho mala zodpovedať viaceré otázky občanov. Upozornil na podstav v polícii. Pýta sa, ako chce štát manažovať situáciu s utečencami dlhodobo. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal podľa neho vysvetliť, či sú rozdielne procesy pri utečencoch z Ukrajiny a pri migrantoch z tretích krajín, či ich vie štát odlíšiť a monitorovať ich ďalší pohyb.

V ekonomickej oblasti je podľa neho otázna dlhodobá pripravenosť na dôsledky konfliktu. Poznamenal, že aktuálne sa končí vykurovacia sezóna, no výpadky dodávok plynu môžu spôsobiť problémy aj v tú nasledujúcu. Rezort hospodárstva by mal podľa neho jasne hovoriť, čo budeme robiť s ropou aj jadrovým palivom. Pýta sa aj na stratégiu rezortu pôdohospodárstva pri vysádzaní obilnín a zabezpečení potravín. Kritizuje, že vzhľadom na ďalšiu vlnu zdražovania ešte minister financií Igor Matovič (OĽANO) neinformoval o plánoch vlády. Pellegrini podotkol, že Matovič by mal informovať aj o reálnych číslach v súvislosti s dôsledkami konfliktu na slovenskú ekonomiku a o očakávaných výpadkoch v štátnom rozpočte.

Zároveň upozornil na riziko rozšírenia sa rôznych ochorení v utečeneckých táboroch, voči ktorým už slovenskí občania nemusia mať takú imunitu. Pýta sa, či úrady verejného zdravotníctva monitorujú situáciu a aké opatrenia zvažujú.