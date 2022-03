Lekár Kulkovský poukázal na problémy zdravotníctva: Už toho máme DOSŤ! Nečudujme sa, že mladí lekári chcú odísť!

Podľa mnohých odborníkov a lekárov je slovenské zdravotníctvo dlhodobo poddimenzované, a to finančne, ale aj personálne. Podľa primára interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milana Kulkovského chýba aktuálne v zdravotníctve viac ako 10-tisíc zdravotných sestier. Na nich koľkokrát všetko stojí a padá, pretože vybavujú administratívu a pri návšteve ambulancie sú prvou osobou, s ktorou pacienti komunikujú. Kulkovský upozornil, že problém je aj v prípade tých sestier, ktoré v zdravotníctve sú – pretože veľká časť z nich je už v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, pričom ich plat nazval skôr odpudzujúcim, ako motivujúcim na vykonávanie tohto povolania.

Rovnaký problém však je aj v prípade lekárov – tých aktuálne na celom Slovensku chýbajú tisíce, pričom v prípade všeobecných lekárov chýba podľa údajov ministerstva zdravotníctva viac ako 300 „obvoďákov“. A medzi tými aktívnymi sú mnohokrát takí, ktorí už mali byť na dôchodku, ale naďalej robia, pretože ich nemá kto nahradiť a mnohé obce by tak prišli o obvodného lekára, ktorého majú „po ruke“. A tí lekári, ktorí sú ešte v produktívnom veku, dostávajú denne ponuky z Českej republiky, kde im okrem lepšieho platu ponúkajú aj náborové príspevky vo výške aj 30-tisíc eur.

Súčasná vojna a zvýšenie cien okrem tlačia nahor aj náklady elektrickej energie v nemocniciach, a to v priemere o zhruba 170 percent. „Podľa odhadov Asociácie nemocníc Slovenska sa náklady na energie v nemocniciach oproti minulému roku zvýšili v priemere o zhruba 170 percent. Výrazne sa zvýšili aj náklady na platy. Inflácia zvyšuje tiež ceny zdravotníckeho materiálu, náklady na stravovanie alebo dopravu,“ upozornil Kulkovský.

Nevýhodné podmienky

Okrem toho sa vo veľkom hovorí aj o nevýhodných podmienkach zdravotných poisťovní, ktoré ponúkli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Dospelo to až do takého stavu, že v prípade, ak sa poskytovatelia s poisťovňami nedohodnú, hrozí, že lekári budú vyšetrovať len akútne stavy. A to nielen súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale aj nemocnice, a to už o 1. júla.

Žiadne plánované operácie nebudú. „Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhmi zmluvných objemov na rok 2022, ktoré jej členom zaslala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ponuku štátnej zdravotnej poisťovne považujeme za likvidačnú. Návrh nielen, že nepokrýva oprávnené nároky nemocníc, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy na zákonné zvyšovanie platov zamestnancov a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie, ale je v mnohých prípadoch výrazne nižší v porovnaní so súčasným zmluvným objemom,“ upozornila asociácia na svojej stránke.

Ako totiž vysvetlili, v dôsledku tohto návrhu by členovia asociácie neboli schopní vyplácať mzdy zamestnancom. „V praxi by tak ohrozili poskytovanie zdravotnej starostlivosť pre pacientov a spôsobil problémy s udržaním zamestnancov. Asociácia nemocníc Slovenska preto v prípade, ak nedôjde k zmene, odporučí svojim členom, aby vypovedali zmluvy s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou k 31.3.2022. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu by tak nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska poskytovali poistencom Všeobecnej zdravotná poisťovne výhradne neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ konštatovali následne.

Podľa Kulkovského tak zdravotné poisťovne ponúkajú 80 nemocniciach združeným v asociácii podmienky, ktoré nepokrývajú zákonné zvýšenie platov, či nárast cien energií a inflácie. „Exekútori si môžu začať mydliť ruky. Náklady na prenájom, energie a plat personálu výrazne stúpajú aj ambulantným lekárom. Podľa vyjarenia prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Mariána Šótha “Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúkla dodatok, ktorý hovorí o redukcii finančných zdrojov pre ambulantných poskytovateľov zhruba o 400 eur pre každého poskytovateľa,“ upozornil lekár.

Rovnako v návrhu zmluvy nie sú započítané ani rizikové príplatky pre lekárov ošetrujúcich COVID pozitívnych pacientov. Tie neboli ministerstvom zdravotníctva vyplatené už začiatku roka, pričom ich zamestnancom vyplácali zamestnávatelia. Z toho dôvodu však väčšina nemocníc nemá zdroje na vyplácanie faktúr dodávateľom. „Riaditelia nemocníc pravdepodobne poputujú na kurz prežitia do Rockfordu, kam poletia ako správni čarodejníci na metlách…Zdravotníctvo je podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska Mariána Petka potrebné dofinancovať sumou približne 300 miliónov eur. Nuž, čo k tomu dodať. Ak sa absolventi končiaci tento rok na lekárskych fakultách rozhodnú pracovať mimo Slovenska, nečudujme sa. Odpoveď prečo je to tak, vidíte vyššie. My tu pracovať chceme. Ale úprimne. Už nás to všetkých neskutočne hnevá...vlastne se**e,“ uzavrel nahnevane Kulkovský.