Ľudia z Ukrajiny smerujú vo veľkom na Slovensko: Na hraniciach vybavila polícia 12-tisíc ľudí

Zdroj: Facebook/Ozbrojené sily SR

BRATISLAVA – Za posledných 24 hodín do utorka do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 12.576 osôb, z toho od pondelka (7. 3.) večera do utorkového rána 3817 osôb. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Od vypuknutia konfliktu (24. 2.) do utorkového rána vybavili celkovo 140.700 osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.