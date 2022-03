Na hraniciach s Ukrajinou vybavili za posledných 24 hodín viac než 10-tisíc ľudí

VYŠNÉ NEMECKÉ - Za posledných 24 hodín do nedele do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch pri vstupe z Ukrajiny celkovo 10.307 osôb, z toho od sobotného (12. 3.) večera do nedeľného rána 3296 osôb. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.

Od vypuknutia konfliktu 24. februára do nedeľného rána vybavili celkovo 195.967 osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny. Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili opäť na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, a to 6688 ľudí. Z toho od sobotného večera do nedeľného rána 2270 ľudí.

Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 2238 osôb, z toho od soboty od 20.00 h do nedele do 6.00 h ich bolo 561. Na hraničnom priechode Veľké Slemence na vstupe z Ukrajiny vybavili počas 24 hodín celkovo 1381 osôb, z toho od večera do rána 465.